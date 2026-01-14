Alles zu oe24VIP
flughafen teneriffa
Personal geschockt

Tourist (80) wollte mit toter Ehefrau ins Flugzeug

14.01.26, 15:35
Ein 80-jähriger Tourist hat auf Teneriffa versucht, mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl in die Heimat zurückzufliegen. 

Er schaffte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst im Flughafen Tenerife Sur bis in die Sicherheitskontrolle, wie die Polizei auf Anfrage erst am Mittwoch bestätigte. Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden und eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei.

Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können. Da die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen fand, sei der Mann nicht festgenommen worden. Woher er und seine Frau stammten und wohin genau im Ausland sie fliegen wollten, konnte die Polizei nicht sagen. Auch sei unbekannt, ob dem Mann überhaupt bewusst war, dass seine Frau gestorben war, sagte eine Polizeisprecherin.

