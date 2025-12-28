Welpe sorgte für Flugstopp am Flughafen

Ein Hundewelpe sorgte für einen ungewöhnlichen Zwischenfall am Flughafen Mallorca. Er befand sich auf dem Pistenbereich und sorgte dafür, dass Flugzeuge warten mussten.

Am Sonntagmorgen stoppte der Flugbetrieb am Airport von Mallorca. Gegen 9 Uhr wurde ein Hund auf dem Pistenbereich entdeckt und sorgte für Chaos im Flugbetrieb.

Laut "Mallorca Magazin" musste eine Maschine den Flughafen dreimal umrunden, bevor diese landen durfte. Das Flugzeug verlor etwa 20 Minuten wegen des Zwischenfalls. Drei weitere Maschinen warteten zusätzlich in der Luft und konnten auch erst verspätet landen, so "Mallorca Magazin".

Keine Folgen für den Betrieb

Der Vorfall wurde vom Flughafenbetreiber Aena schon bestätigt. Laut der Sprecherin lief ein Welpe auf die Piste. Sie betonte, dass das Flughafenpersonal die Situation zu jeder Zeit unter Kontrolle hatte. Das Team habe alle Sicherheitsmaßnahmen befolgt, um den Flugbetrieb zu ermöglichen.

Der Welpe hat von alleine die Startbahn verlassen, wie die Sprecherin bekannt gab. Der Flugbetrieb konnte danach wieder normal laufen. Der Vorfall sorgte für keine Flugannullierung noch für andere betriebliche Störungen.