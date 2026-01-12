AUA-Airbus kehrt mit Triebwerksproblemen um

Das Flugzeug wurde nach der Landung außer Betrieb genommen.

Wien. Am Sonntagabend musste ein AUA-Airbus A320 auf dem Flug von Wien nach Mailand kurz nach dem Start über Tirol umkehren, wie das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" berichtet. Der Flug 527 hob um 18.42 Uhr in Wien-Schwechat ab und stieg auf eine Reiseflughöhe von rund 9.700 Metern. Nur 27 Minuten nach dem Start, nordwestlich von Lienz, entschieden die Piloten in Absprache mit der Flugsicherung, umzukehren und nach Wien zurückzufliegen.

Laut "Austrian Wings" waren technische Probleme an einem der beiden Triebwerke die Ursache der Rückkehr. Der Airbus A320-200 mit der Kennung OE-LXD landete sicher um 19.52 Uhr auf der Piste 34. Laut AUA bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Passagiere, berichtet "ORF Wien". Das Flugzeug wurde nach der Landung außer Betrieb genommen, während Experten der AUA-Technik das betroffene Triebwerk untersuchen.