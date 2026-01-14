In diesem Nachbarland gibt es besonders viele Turbulenzen beim Fliegen

Turbulenzen gehören für viele zu den schlimmsten Momenten beim Fliegen. Eine aktuelle Auswertung zeigt nun, in welchem Nachbarland es besonders häufig ruckelt und welche Flugstrecken weltweit als echte Wackelkandidaten gelten.

Seien wir ehrlich: Turbulenzen sind das Schlimmste am Fliegen. Dieses plötzliche Ruckeln, das Magen hebt ab, der Puls auch und man fragt sich kurz, warum man nicht doch den Zug genommen hat. Jetzt gibt es Zahlen, die dieses Gefühl leider bestätigen. Und sie zeigen: Ein Nachbarland ist besonders oft betroffen.

© Getty Images

Turbulenzen laut Auswertung

Das Online-Portal Turbli, das weltweit mehr als 10.000 Flugstrecken ausgewertet hat, hat untersucht, wo es besonders häufig holpert. Grundlage der Analyse ist die sogenannte Wirbelablösungsrate – ein Maß dafür, wie intensiv Turbulenzen an einem Ort auftreten.

Das Ergebnis: Gebirge sind echte Turbulenzen-Magneten. Und genau hier kommt die Schweiz ins Spiel.

Warum ausgerechnet die Schweiz?

Die Alpen sorgen für spektakuläre Aussichten – aber auch für ordentlich Bewegung in der Luft. Wenn Windströmungen auf das Gebirge treffen, entstehen sogenannte orografische Turbulenzen. Kurz gesagt: Die Luft wird verwirbelt, das Flugzeug wackelt, und die Nerven der Passagier:innen werden getestet. Besonders betroffen sind Strecken rund um Zürich, Genf und Basel.

Die turbulentesten Flugstrecken Europas

Laut Turbli zählen diese Routen zu den unruhigsten in Europa:

Nizza (NCE) - Genf (GVA)

Nizza (NCE) - Marseille (MRS)

Nizza (NCE) - Basel (BSL)

Mailand (MXP) - Lyon (LYS)

Nizza (NCE) - Zürich (ZRH)

Mailand (MXP) - Zürich (ZRH)

Genf (GVA) - Venedig (VCE)

Bergen (BGO) - Oslo (OSL)

Nizza (NCE) - Lyon (LYS)

Bergen (BGO) - Trondheim (TRD)

Weltweit geht es noch wilder

Wer glaubt, Europa sei schon turbulent, sollte einen Blick auf die globalen Spitzenreiter werfen. Laut der Auswertung von Turbli gilt die nur 196 Kilometer kurze Strecke Mendoza (MDZ) - Santiago de Chile (SCL) als die turbulenteste Flugroute der Welt. Kein Wunder: Die Anden sorgen hier für massive Luftverwirbelungen.

Ebenfalls ganz oben im Turbulenzen-Ranking finden sich diese Strecken:

Xining (XNN) - Yinchuan (INC)

Chengdu (TFU) - Xining (XNN)

Córdoba (COR) - Santiago (SCL)

Santa Cruz (VVI) - Santiago (SCL)

Chengdu (TFU) - Lanzhou (LHW)

Mendoza (MDZ) - Salta (SLA)

Chengdu (CTU) - Yinchuan (INC)

Xining (XNN) - Lhasa (LXA)

Denver (DEN) - Jackson (JAC)

Was all diese Routen gemeinsam haben? Gebirge, starke Jetstreams und komplexe Wetterlagen.