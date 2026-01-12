Alles zu oe24VIP
Ranking
© Getty Images

Ranking

Überraschend! Der beste Campingplatz Europas befindet sich im Burgenland

12.01.26, 15:40
Teilen

Campingurlaube liegen nach wie vor im Trend. Wer auch 2026 flexibel reisen will, sollte sich am neuesten Ranking der besten Campingplätze Europas orientieren.

Das Campingportal camping.info hat im Rahmen der camping.info Awards 2026 die 110 bestbewerteten Campingplätze Europas ausgezeichnet. Die große Überraschung: Platz eins des Rankings geht nach Österreich. Der Camping Sonnenland Lutzmannsburg im Burgenland wurde von Camperinnen und Campern zum beliebtesten Campingplatz Europas gewählt – unter rund 23.000 Campinganlagen in 44 Ländern.

Besonders bemerkenswert: Im Gegensatz zu vielen anderen Auszeichnungen basiert der camping.info Award ausschließlich auf echten Nutzerbewertungen. Über 62.000 Camper haben mehr als 120.000 authentische Bewertungen abgegeben – ganz ohne Jury oder Expertenentscheidung.

Überraschend! Der beste Campingplatz Europas befindet sich im Burgenland
© Getty Images

Österreich stark vertreten

Österreichische Campingplätze schneiden im europäischen Vergleich hervorragend ab. 24 heimische Anlagen schaffen es 2026 ins Ranking, fünf davon sogar unter die Top 10.

Die Top 3 Campingplätze in Österreich:

  1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg, Burgenland (Europa Nr. 1)
  2. Camp MondSeeLand, Oberösterreich (Europa Nr. 4)
  3. Falkensteiner Camping Grubhof, Salzburg (Europa Nr. 5)

Die besten Campingplätze Europas

Der Camping Sonnenland Lutzmannsburg überzeugt mit mehr als 5.000 sehr guten Bewertungen. Besonders geschätzt werden die Hundefreundlichkeit, der Badesee, die familiäre Atmosphäre sowie das umfangreiche Freizeitangebot für Kinder, das ohne Zusatzkosten genutzt werden kann.

Eröffnet wurde der Campingplatz im Jahr 2021 von drei Schwestern, die sich damit den Traum vom eigenen Campingplatz mit integriertem Freizeitpark erfüllten. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung und gezielter Investitionen in neue Erlebnisangebote gelang dem Betrieb als Neueinsteiger innerhalb kurzer Zeit der Sprung unter die Top 3 – und 2026 erstmals an die Spitze des Rankings.

Platz zwei belegt der Vorjahressieger Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, ein beliebter 5-Sterne-Campingplatz in direkter Lage am Ostseestrand. Rang drei geht an Luxury Camping Schlosshof in Südtirol, der mit Infinity-Pool, exzellenter Gastronomie und großzügiger Wellness-Oase Luxus und Camping gekonnt verbindet.

Überraschend! Der beste Campingplatz Europas befindet sich im Burgenland
© Getty Images

Die 10 besten Campingplätze Europas 2026

Die Top 10 des camping.info Award 2026 setzen sich aus fünf Plätzen in Österreich, vier in Deutschland und einem in Italien zusammen:

  1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg, Österreich
  2. Campingpark Kühlungsborn, Deutschland
  3. Luxury Camping Schlosshof, Italien
  4. Camp MondSeeLand, Österreich
  5. Falkensteiner Camping Grubhof, Österreich
  6. Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Deutschland
  7. Natürlich HELL. Camping & Aparthotel, Österreich
  8. CampingPlatz Ecktannen, Deutschland
  9. Camping Murinsel, Österreich
  10. Ostseecamp Seeblick, Deutschland

Die 10 besten Campingplätze in Österreich 2026

  1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg – Burgenland (Europa Nr. 1)
  2. Camp MondSeeLand – Oberösterreich (Europa Nr. 4)
  3. Falkensteiner Camping Grubhof – Salzburg (Europa Nr. 5)
  4. Natürlich HELL. Camping & Aparthotel – Tirol (Europa Nr. 7)
  5. Camping Murinsel – Steiermark (Europa Nr. 9)
  6. Camping Brunner am See – Kärnten (Europa Nr. 12)
  7. Schwimmbad-Camping Mössler – Kärnten (Europa Nr. 14)
  8. Sportcamp Woferlgut – Salzburg (Europa Nr. 25)
  9. Aufenfeld – Ferienresort Zillertal – Tirol (Europa Nr. 28)
  10. Seecamping Berghof – Kärnten (Europa Nr. 33) 

Zum Jubiläum rücken zudem zwei Campingplätze besonders in den Fokus: Campingpark Kühlungsborn (Platz 2) und Camping Village Marina di Venezia (Platz 100). Beide wurden in allen 15 Jahren seit Bestehen des Awards ausgezeichnet. Zudem gehören über 40 weitere Campingplätze seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen zu den Preisträgern – darunter auch 11 aus Österreich.

