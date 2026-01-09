Die besten Kurztrips, um der Kälte in Österreich zu entfliehen

Das Kältetief hat Österreich fest im Griff? Zeit für Sonne und mildere Temperaturen! Schon wenige Flugstunden bringen Sie ans Meer oder in die Sonne.

Österreich zittert. Der Winter zeigt sich gerade von seiner gnadenlosen Seite: Minusgrade, eisige Morgen und das Gefühl, dass selbst die Sonne Urlaub genommen hat. Kein Wunder also, dass viele von uns plötzlich sehr genau wissen, wo der Reisepass liegt. Die gute Nachricht: Man muss Österreich gar nicht weit verlassen, um dem Frost zu entkommen. Schon wenige Flugstunden bringen Sie dorthin, wo es heller, milder und einfach angenehmer ist. Wir zeigen Ihnen die besten Kurztrips, um dem Winter für ein paar Tage die kalte Schulter zu zeigen.

Algarve

Flugzeit: ca. 3,5 Stunden

Die Algarve ist im Winter ein echter Geheimtipp. Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad, spektakuläre Küstenlandschaften und jede Menge Ruhe. Perfekt für lange Spaziergänge am Meer, Cafés in der Sonne und dieses Gefühl von „endlich wieder durchatmen“.

Mallorca

Flugzeit: ca. 2,5 Stunden

Mallorca im Winter hat wenig mit dem Sommerklischee zu tun und genau das macht es so reizvoll. Bei 14 bis 18 Grad lässt es sich wunderbar wandern, durch Palma bummeln oder einfach draußen sitzen, ohne zu frieren. Bonus: kaum Touristen, viel Gelassenheit.

Kanarische Inseln

Flugzeit: ca. 5 Stunden

Ja, ein bisschen weiter, aber noch absolut kurztrip-tauglich. Die Kanaren liefern im Winter das, was Österreich gerade fehlt: verlässliche Sonne und angenehme 18 bis 22 Grad. Ideal, wenn Sie dem Grau wirklich komplett entkommen wollen.

Südspanien

Flugzeit: ca. 3,5 Stunden

Sevilla, Málaga oder Cádiz bieten selbst im Winter frühlingshafte Temperaturen, viel Kultur und dieses entspannte Lebensgefühl, das sofort entschleunigt. Perfekt für einen Citytrip mit Sonne statt Schal.

Rom oder Neapel

Flugzeit: ca. 1,5-2 Stunden

Italien funktioniert auch im Winter hervorragend. Temperaturen um die 13 bis 16 Grad, leere Sehenswürdigkeiten und Espresso draußen, mehr Argumente braucht es eigentlich nicht.

Manchmal braucht es keinen Langstreckenflug, um neue Energie zu tanken. Ein paar Tage Sonne, Licht und mildere Temperaturen können während einer Kältewelle Wunder wirken