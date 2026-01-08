Ungewöhnliche Reiseziele! Diese Europa-Orte empfiehlt die New York Times

Abseits der bekannten Hotspots zeigt die New York Times jedes Jahr, wohin sich Reisen wirklich lohnt. Von norwegischen Inseln über italienische Bergorte bis zu dänischen Klippen: Diese ungewöhnlichen Europa-Ziele stehen 2026 ganz oben auf der Reiseliste.

Jedes Jahr veröffentlicht die New York Times ihre legendäre Liste der „52 Places to Go“, und jedes Jahr landet man beim Lesen gedanklich schon halb im Flieger. Denn hier geht es nicht um die üblichen Verdächtigen, sondern um ungewöhnliche Orte, die man sonst vielleicht nicht sofort am Radar hat.

Kultur, Natur, Jubiläen und überraschende Comebacks: Das sind die spannendsten Europa-Ziele aus der Liste.

1. Bayreuth, Deutschland

Bayreuth steht 2026 ganz im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums der Festspiele. Neben großen Wagner-Produktionen sorgt vor allem eine KI-unterstützte Inszenierung des „Rings“ für Aufmerksamkeit. Wer keine Karten ergattert, erlebt Wagner beim Open-Air-Festival unter freiem Himmel. Dazu: barocke Altstadt, Cafés und überraschend viel urbanes Leben.

© Getty Images

2. Breuil-Cervinia, Italien

Lange im Schatten von Zermatt, jetzt ganz vorne dabei. Dank der neuen Matterhorn Alpine Crossing ist Cervinia direkt mit den Schweizer Pisten verbunden. Modernisierte Lifte, ein neues Luxusresort, ein Michelin-Stern-Restaurant und Après-Ski mit DJ.

© Getty Images

3. Winnie-the-Poohs England

Zum 100-jährigen Jubiläum von Winnie-the-Pooh wird East Sussex zur Pilgerstätte für Fans. Ashdown Forest diente als Vorlage für den „Hundred Acre Wood“, Milnes ehemaliges Zuhause kann besichtigt werden. Picknicks, Lesungen und Spaziergänge machen das Ganze herrlich entschleunigt.

© Getty Images

4. Island

Am 12. August verdunkelt eine totale Sonnenfinsternis Teile Islands und das wird gefeiert. Beim Iceland Eclipse Festival treffen Naturwunder auf DJs, Tanzflächen, Lavahöhlen-Konzerte und Gletscherpartys. Ein einmaliges Erlebnis: Die nächste totale Finsternis gibt es hier erst 2196.

© Getty Images

5. Træna-Inseln, Norwegen

Mitten im Polarkreis, unter der Mitternachtssonne, liegt dieser abgelegene Archipel. Bekannt für sein Musikfestival, jetzt auch für ein neues Boutique-Hotel mit Sauna am Meer. Wandern, Wale beobachten, Natur pur.

© Getty Images

6. Assisi, Italien

Zum 800. Todestag des Heiligen Franziskus feiert Assisi ein ganzes Jahr lang. Prozessionen, historische Feste, Ausstellungen, dazu das UNESCO-geschützte Stadtbild und Wanderungen zu spirituellen Rückzugsorten. Feierlich, lebendig und überraschend vielseitig.

© Getty Images

7. Messinia, Griechenland

Christopher Nolans „The Odyssey“ bringt Messinia ins Rampenlicht. Drehorte wie Voidokilia Beach oder die Burg von Methoni sehen auch ohne Filmkulisse spektakulär aus. Dazu kommen ursprüngliche Dörfer, hervorragendes Olivenöl und entspannte Küsten - Griechenland ohne Trubel.

© Getty Images

8. Møn, Dänemark

Die Kreidefelsen von Møns Klint gehören zu den dramatischsten Landschaften Skandinaviens und sind seit Kurzem UNESCO-Welterbe. Tagsüber Fossilien sammeln, nachts Sterne beobachten im Dark Sky Park. Übernachten? Am besten im Leuchtturm.

© Getty Images

Europa steckt voller überraschender Reiseziele - abseits von Massentourismus und Postkartenmotiven. Wer 2026 etwas Besonderes erleben will, sollte genau hier anfangen zu planen.