Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise

Minusgrade, grauer Himmel und Sehnsucht nach Wärme? Im Februar ist der perfekte Zeitpunkt, dem Winter zu entkommen. Ob nahe Sonnenziele in Europa oder Fernreisen mit Sommergarantie, diese Reiseziele bringen Sonne, Wärme und gute Laune zurück.

Wir kämpfen uns gerade durch Minusgrade, kalte Nasenspitzen und das tägliche „Zieh dich warm an!“. Während draußen der Frost regiert, wird der Wunsch nach Sonne in uns immer lauter. Nach Licht. Nach Wärme. Nach Vitamin D statt Vitamin Z (Z wie Zwiebel-Look). Aber zum Glück gibt es da eine Lösung: der Sonne entgegen fliegen.

Bleibt nur noch die große Frage: Wo soll’s hingehen?

Nahe Ziele: Sonne ohne Langstreckenflug

1. Kanarische Inseln (Spanien)

© Getty Images

Die Klassiker für Winterflüchtlinge, und das völlig zu Recht. Fuerteventura, Gran Canaria oder Teneriffa locken mit Temperaturen zwischen bis zu 22 Grad, viel Sonne und dem beruhigenden Wissen, dass man mittags tatsächlich draußen sitzen kann. Strandspaziergang statt Schneeschaufel.

2. Madeira (Portugal)

© Getty Images

Mild, grün und wunderbar entspannt. Bei um die 20 Grad ist Madeira perfekt für alle, die Sonne genießen wollen, ohne gleich zu brutzeln. Ideal für Wanderungen, Meeresblicke und das Gefühl, dem Winter ein Schnippchen geschlagen zu haben.

3. Zypern

© Getty Images

Während bei uns noch Eiskratzer Hochsaison haben, beginnt auf Zypern schon der Frühling. Mandelbäume blühen, die Temperaturen sind angenehm mild, perfekt für Sightseeing, Spaziergänge und erste Cafébesuche in der Sonne.

4. Ägypten (Rotes Meer)

© Getty Images

Hurghada oder El Gouna liefern im Februar zuverlässig Sonne satt bei 20 bis 24 Grad. Perfekt für alle, die einfach nur abschalten, schnorcheln oder mit einem Buch am Pool liegen möchten. Winter? Welcher Winter?

Fernziele: Wenn schon Sonne, dann richtig

1. Thailand

© Getty Images

Februar ist beste Reisezeit: trocken, sonnig und mit Temperaturen über 30 Grad. Traumstrände, großartiges Essen und das konstante Gefühl, im Urlaub alles richtig gemacht zu haben.

2. Malediven

© Getty Images

Tropisches Paradies pur. 28 Grad, türkisblaues Wasser und wenig Regen. Ideal für Honeymooner, Ruhesuchende oder alle, die einfach mal „Wow“ sagen wollen - sehr oft.

3. Sri Lanka

© Getty Images

Warm (rund 30 Grad), vielseitig und faszinierend. Kultur, Safari, Strand: Alles in einem. Perfekt für alle, die Sonne wollen, aber auch ein bisschen Abenteuer.

4. Mexiko (Karibik/Yucatán)

© Getty Images

Trockenzeit, Sonne und eine Mischung aus Traumstränden und beeindruckender Kultur. Cancún, Tulum oder Playa del Carmen liefern genau das richtige Maß aus Entspannung und Entdeckerlust.

5. Kapverden

© Getty Images

Angenehme Wärme, viel Sonne und eine entspannte Atmosphäre. Ideal für alle, die es ruhig mögen, aber trotzdem dem europäischen Winter entkommen wollen.

Während wir uns hier noch durch den Winter bibbern, scheint anderswo längst die Sonne. Der Februar ist der perfekte Monat, um die Kälte hinter sich zu lassen.