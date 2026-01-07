Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Reise-Tipps
Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Raus aus dem Winter

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise

07.01.26, 11:05
Teilen

Minusgrade, grauer Himmel und Sehnsucht nach Wärme? Im Februar ist der perfekte Zeitpunkt, dem Winter zu entkommen. Ob nahe Sonnenziele in Europa oder Fernreisen mit Sommergarantie, diese Reiseziele bringen Sonne, Wärme und gute Laune zurück. 

Wir kämpfen uns gerade durch Minusgrade, kalte Nasenspitzen und das tägliche „Zieh dich warm an!“. Während draußen der Frost regiert, wird der Wunsch nach Sonne in uns immer lauter. Nach Licht. Nach Wärme. Nach Vitamin D statt Vitamin Z (Z wie Zwiebel-Look). Aber zum Glück gibt es da eine Lösung: der Sonne entgegen fliegen. 

Bleibt nur noch die große Frage: Wo soll’s hingehen? 

Nahe Ziele: Sonne ohne Langstreckenflug

1. Kanarische Inseln (Spanien)

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Lesen Sie auch

Die Klassiker für Winterflüchtlinge, und das völlig zu Recht. Fuerteventura, Gran Canaria oder Teneriffa locken mit Temperaturen zwischen bis zu 22 Grad, viel Sonne und dem beruhigenden Wissen, dass man mittags tatsächlich draußen sitzen kann. Strandspaziergang statt Schneeschaufel.

2. Madeira (Portugal)

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Mild, grün und wunderbar entspannt. Bei um die 20 Grad ist Madeira perfekt für alle, die Sonne genießen wollen, ohne gleich zu brutzeln. Ideal für Wanderungen, Meeresblicke und das Gefühl, dem Winter ein Schnippchen geschlagen zu haben. 

3. Zypern

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Während bei uns noch Eiskratzer Hochsaison haben, beginnt auf Zypern schon der Frühling. Mandelbäume blühen, die Temperaturen sind angenehm mild, perfekt für Sightseeing, Spaziergänge und erste Cafébesuche in der Sonne. 

4. Ägypten (Rotes Meer)

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Hurghada oder El Gouna liefern im Februar zuverlässig Sonne satt bei 20 bis 24 Grad. Perfekt für alle, die einfach nur abschalten, schnorcheln oder mit einem Buch am Pool liegen möchten. Winter? Welcher Winter? 

Fernziele: Wenn schon Sonne, dann richtig

1. Thailand

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Februar ist beste Reisezeit: trocken, sonnig und mit Temperaturen über 30 Grad. Traumstrände, großartiges Essen und das konstante Gefühl, im Urlaub alles richtig gemacht zu haben.

2. Malediven

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Tropisches Paradies pur. 28 Grad, türkisblaues Wasser und wenig Regen. Ideal für Honeymooner, Ruhesuchende oder alle, die einfach mal „Wow“ sagen wollen - sehr oft.

3. Sri Lanka

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Warm (rund 30 Grad), vielseitig und faszinierend. Kultur, Safari, Strand: Alles in einem. Perfekt für alle, die Sonne wollen, aber auch ein bisschen Abenteuer.

4. Mexiko (Karibik/Yucatán)

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Trockenzeit, Sonne und eine Mischung aus Traumstränden und beeindruckender Kultur. Cancún, Tulum oder Playa del Carmen liefern genau das richtige Maß aus Entspannung und Entdeckerlust.

5. Kapverden

Sonne im Februar: Die besten Reiseziele von Europa bis Fernreise
© Getty Images

Angenehme Wärme, viel Sonne und eine entspannte Atmosphäre. Ideal für alle, die es ruhig mögen, aber trotzdem dem europäischen Winter entkommen wollen. 

 

Während wir uns hier noch durch den Winter bibbern, scheint anderswo längst die Sonne. Der Februar ist der perfekte Monat, um die Kälte hinter sich zu lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden