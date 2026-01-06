Wellness nach der Piste: Österreichs Top-Hotels für Après-Ski

Leicht müde, aber glücklich, nach einem langen Tag auf den Skipisten, freut man sich darauf, diesen im Pool oder in der Sauna, ausklingen zulassen: Die heimischen Wintersportregionen laden mit einem breiten Angebot dazu ein.

Ski-in/ Ski- out ist wohl eines der Schlagworte der Saison, die umfangreichen Wellness- und Spa-Angebote der Resorts, die wir Ihnen hier vorstellen möchten, verführen dazu, den Pistenzauber auch einmal etwas kürzer ausfallen zu lassen: Fünf Spitzen-Resorts zwischen Ausseerland und Arlberg, manche davon tatsächlich direkt an der Piste gelegen. Rückzug für Geist und Körper. Neben dem hohen Niveau an Ausstattung und Service haben die präsentierten Häuser ausgezeichnete Wellness- und Spa-Bereiche.

Nach dem Skitag entspannen

Ob Adults only in Sauna und Whirlpool oder Wasserspaß für Groß und Klein, die Wasserwelten sind oftmals großzügig genug, dass sich beides ausgeht. Ein weiteres gemeinsames Augenmerk liegt auf dem Wohlbefinden für Geist und Körper: Nicht nur Sauna, Dampfbad und beheizter Außenpool, sondern auch Yoga und Meditation sind fixer Teil des Angebots der vorgestellten Häuser. Vom Familienurlaub in den Bergen, über die romantische Auszeit zu zweit oder ein Rückzugsort zur Selbstfindung, in den heimischen Bergen finden Sie auch im Winter ein Gesamtpaket aus Aktivität, Kulinarik, und Entspannung.

Skifahren und Entspannen: Die schönsten Hotels Österreichs

Forsthofgut: Winter-Kraftplatz

Leogang. Direkt vom Pistenspaß zur Wellness: Mit dem WaldSPA steht ein 5.700 m² großer Rückzugsort zur Verfügung, der sowohl einen großzügigen Adults-Only-Bereich mit Infitiypool & Sauna bietet, als auch einem Familienbereich – Highlight ist dabei die 70-Meter-Rutsche. www.forsthofgut.at

Schlosshotel Fiss: Ein Spa-Erlebnis für fünf Sinne

Fiss. Während in der Wasserwelt Splash der Spaß für die ganze Familie im Vordergrund steht, beeindruckt die Finnische Panoramasauna mit dem Ausblick auf die Tiroler Gebirgsriesen. Daneben stehen Dampfbäder, Kneippanlage, Private Spa u. v. m. zur Verfügung. Im Body & Mind Pavillon kann bei Yoga und Meditation zum inneren Einklang gefunden werden. www.schlosshotel-fiss.com

Goldener Berg: Mountain Selfcare

Lech. Auf 1.700 Metern inmitten der Bergwelt des Arlberggebiets werden Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit sowie das Zusammenspiel von Körper und Geist verbunden. Frisches warmes Wasser aus der Bergquelle füllt den Infinity-Pool, neben der Finnischen Sauna stehen auch Biosauna, Dampfbad und Tepidarium bereit. Dazu Yoga, Mediation und Therapie. www.goldenerberg.at

Die Wasnerin: Rückkehr zur Mitte

Bad Aussee. In der geografischen Mitte Österreichs hat sich das Adults Only-Hotel zum Ziel gesetzt, die Gäste zur eigenen Mitte finden zu lassen. Der Wellness-Bereich umfasst Außenund Innenpools, ein Sauna-Angebot u. a. mit Außen-Zirbensauna und Whirlpool. Yoga- und Meditationseinheiten sowie eine gemütliche Kaminlounge zum Bücherlesen machen das Rückzugsangebot perfekt. www.diewasnerin.at

Hotel Theresia: Quelle zum Wohlbefinden

Saalbach-Hinterglemm. Das 4*s-Hotel setzt bereits seit 2008 auf Bio und Regionalität, sowohl kulinarisch als auch beim schonenden Umgang mit Ressourcen. Im Mountain Green Spa kommen Bio-Produkte und Naturkosmetik zum Einsatz. Das weiche Wasser der In- und Outdoorpools stammt aus zwei eigenen Quellen und ist besonders haut- und haarfreundlich. www.hotel-theresia.com

Perfekt, um nach einem langen Skitag zu entspannen!