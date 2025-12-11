Winter-Refugium in Lech: Zu Gast im Severin*s – The Alpine Retreat

Versteckt am Berghang, etwas abseits vom Trubel des Ortskerns, fühlt sich das Severin*s – The Alpine Retreat tatsächlich wie ein kleines Refugium an. Einer jener Orte, an denen man schon beim Ankommen unbewusst die Schultern sinken lässt – und spürt, dass hier ein besonderer Aufenthalt beginnt.

Der Arlberg gilt seit jeher als absolutes Wintersport-Eldorado. Lech wiederum trägt seinen weltweiten Ruf mit Leichtigkeit: Als Treffpunkt internationaler Gäste, prominenter Familien und sogar royaler Urlauber hat der Ort über Jahrzehnte Tradition, Glamour und sportlichen Anspruch miteinander verbunden. Gleichzeitig hat sich das idyllische 1.600-Einwohner-Dorf in den letzten Jahren weiterentwickelt – moderner, eleganter und designbewusster, ohne seinen authentischen Charakter zu verlieren.

Inmitten dieser spannenden Mischung aus mondänem Skiort und alpinem Rückzugsraum gibt es Häuser, die schon beim ersten Schritt über die Schwelle eine besondere Wirkung entfalten. Das Severin*s – The Alpine Retreat gehört zweifellos dazu.

Leicht erhöht am Berghang von Stubenbach gelegen, fernab vom Pistenrummel und dennoch nur Minuten vom Wintergeschehen entfernt, öffnet sich hier eine Welt, in der Ruhe, Privatsphäre und alpiner Luxus ganz selbstverständlich ineinanderfließen.

© Severin*s

Exklusivität im Boutique-Format

Schon bei der Ankunft wird klar, warum dieses Haus am Arlberg einen besonderen Ruf genießt. Die Atmosphäre ist warm, ruhig und sofort entschleunigend – ein wohltuender Kontrast zu den belebten Straßen und Pisten rundherum.

Seine exklusive Größe macht das Severin*s einzigartig: neun stilvolle Suiten und ein zweistöckiges Chalet – mehr braucht es nicht, um ein echtes Boutique-Erlebnis zu schaffen. Auch zum gut besuchten Season Opening blieb die Stimmung angenehm entspannt. Kein Gedränge, kein Lärm, sondern viel Raum, viel Licht und das Gefühl, dass hier nur eine ausgewählte Zahl an Gästen gleichzeitig die besondere Atmosphäre genießen darf.

© Severin*s

Luxus, der sich wie ein Zuhause anfühlt

Diese besondere Stimmung ist kein Zufall. Sie trägt unverkennbar die Handschrift von Gastgeber Paul Gründemann, der das Haus mit viel Leidenschaft führt. Sein feines Gespür für die Bedürfnisse der Gäste, sein herzlicher, unaufdringlicher Stil und seine Liebe zur neuen Wahlheimat verleihen dem Severin*s jene Wärme, die ein Luxushotel selten so authentisch ausstrahlt.

Die Atmosphäre erinnert fast an ein privates Ferienhaus – nur mit dem Komfort und der Professionalität eines Mitglieds der Small Luxury Hotels of the World.

© Severin*s

Design, das neue Standards setzt

Wer das Severin*s betritt, versteht schnell, warum es in Lech als Design-Highlight gilt. Moderne Architektur trifft auf alpine Materialien, warme Erdtöne auf hochwertigste Stoffe und Kunstwerke. Alles ist harmonisch aufeinander abgestimmt, zeitlos und zugleich zeitgemäß.

Das Haus zeigt, wie elegant und entspannt alpiner Luxus heute aussehen kann – ein Stil, der einen neuen Standard setzt, ohne laut zu sein. Jedes Detail verrät Liebe zum Design und das Bewusstsein, dass wahre Qualität spürbar, nicht protzig ist.

© Severin*s

Wellness für Ruhesuchende

Der weitläufige Spa-Bereich fügt sich nahtlos in das Gesamterlebnis ein. Ein perfekter Ort, um nach einem langen Tag auf der Piste wieder tief durchzuatmen. Zur Ausstattung gehören:

Sauna, Infrarotkabine & Dampfbad

Ein großzügiger Indoorpool

Moderne Fitnessgeräte

Wohlige Treatmenträume für Massagen

Physiotherapie für besondere Bedürfnisse

Dank der geringen Zimmeranzahl bleibt es selbst zu Stoßzeiten angenehm ruhig – ein seltenes Geschenk in einer so beliebten Skiregion.

© Severin*s

Genussmomente von früh bis spät

Auch kulinarisch beweist das Severin*s feinen Geschmack: Die Küche von Marius Pieper, ausgezeichnet mit zwei MICHELIN-Schlüsseln, kombiniert regionale Produkte mit moderner Eleganz.

Schon das Frühstück zeugt von Vielfalt und Qualität – von klassischer Weißwurst über frische Acai Bowls bis zu raffinierten Eiergerichten. Abends überrascht das Küchenteam mit saisonalen Gerichten, die den alpinen Charakter der Region neu interpretieren. Und ganz typisch für den Arlberg: Einmal wöchentlich lockt eine gemütliche Fondue-Night – natürlich auf höchstem Niveau.

© Severin*s

Perfekt für Wintersportler

Wer zum Skifahren nach Lech kommt, weiß kleine Annehmlichkeiten zu schätzen, die den Tag erleichtern. Das Severin*s punktet hier besonders:

Shuttle-Service, der flexibel zu den Liften bringt

Ein hervorragend organisierter Skikeller

Skikarten direkt an der Rezeption, wodurch das Anstehen in der Hochsaison entfällt

So beginnt der Tag stressfrei – und endet ebenso entspannt.

Ein Refugium für Genießer

Das Severin*s – The Alpine Retreat zeigt eindrucksvoll, dass echter Luxus leise ist. Er zeigt sich im durchdachten Design, im herzlichen Service, in der Ruhe, die sich wie ein wärmender Mantel über den Aufenthalt legt.

Wer in Lech einen Ort sucht, der sowohl Raum zum Durchatmen als auch höchsten Komfort bietet, findet hier ein kleines, aber außergewöhnliches Juwel. Und eines lässt sich nach einem Aufenthalt mit Sicherheit sagen: Wer hier einmal war, kommt garantiert wieder.