Illegale Biber-Tötung: Die Polizei ermittelt

In Grünau wurde ein erschossener, streng geschützter Biber entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Grünau im Almtal. In Grünau im Almtal ist am Sonntag ein toter Biber entdeckt worden, der ein deutlich erkennbares Einschussloch aufweist. Da Biber zu den besonders geschützten Wildtieren zählen, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Wildtierkriminalität. Der Kadaver wurde im Sagbach beim Fernheizkraftwerk angespült. Zunächst hielt der Grundbesitzer das Tier für einen Fischotter, doch erst der Jagdleiter identifizierte es als Biber und verständigte die Behörden.

Laut erster Einschätzung dürfte das Tier mit einem Kleinkalibergewehr erschossen worden sein. Der Kadaver wurde dem Amtstierarzt zur Untersuchung übergeben, Anzeige gegen unbekannt wurde erstattet.

Der Landesjagdverband distanziert sich klar von der Tat. Sprecher Christopher Böck betont, dass die Jägerschaft großes Interesse an einer vollständigen Aufklärung habe. Für Fälle von Wildtierkriminalität wurden die Strafen 2024 deutlich verschärft – ein Grund mehr, den Täter rasch zu finden.