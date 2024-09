Skandal im Yellowstone: So zerstörten Touristen den Morning Glory Pool

Wahrscheinlich sind Touristen daran schuld, dass der Morning Glory Pool im Yellowstone-Nationalpark seine einst strahlend blaue Farbe verloren hat.

„Wenn wir etwas in den Geysir werfen, können wir ihn vielleicht zum Ausbruch bringen“: Diese Fehlannahme, so Alica Murphy, Historikerin im Yellowstone-Nationalpark, sei einer der Gründe, warum der Morning Glory Geysir seine Farbe verändert habe.

Der geothermische Pool erhielt seinen Namen von der blau-violetten Blume Morning Glory, weil er dieser ursprünglich stark ähnelte. Heute jedoch schimmert das Wasser in Orange-, Gelb- und Grüntönen statt in Blau.

„Wir haben Unmengen, wahrscheinlich Tausende von Münzen gefunden“, berichtete der ehemalige Yellowstone-Ranger Jeff Henry gegenüber dem „Cowboy State Daily“. Laut Historikern und früheren Mitarbeitern des Parks wurde das einst tiefblaue Wasser des Pools durch Münzen, Müll und Steine, die über Jahre von Touristen hineingeworfen wurden, verändert.

Geysir mit Wunschbrunnen verwechselt

„Heißere Pools sind typischerweise leuchtend blau, während kühlere Wasserbecken bunter sind, da dort Bakterien gedeihen“, erklärte Mike Poland, leitender Wissenschaftler am Yellowstone Volcano Observatory. „Im Fall des Morning Glory hat sich die Wassertemperatur gesenkt, weil Menschen Gegenstände hineinwarfen und dadurch den Zugang zu heißem Wasser teilweise blockierten. Dies ermöglichte das Wachstum unterschiedlicher Bakterienarten.“

Viele Besucher hätten offenbar in der Hoffnung, den Geysir zum Ausbruch zu bringen, Gegenstände hineingeworfen. Murphy vermutet jedoch, dass die Münzen vorwiegend aus dem Brauch des Wunschbrunnens stammten. „Wasserbecken scheinen eine gewisse Anziehungskraft auszuüben, die in Menschen den seltsamen Drang weckt, Dinge hineinzuworfen“, so ihre Vermutung.