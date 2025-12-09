AK erkämpft 6.200 Euro für Verkäufer

Ein Verkäufer aus OÖ entdeckt falsche Abzüge – die AK hilft ihm zu seinem Geld.

OÖ. Ein Autoverkäufer aus OÖ bemerkte auf seiner Endabrechnung einen unzulässigen Abzug seines Urlaubszuschusses. Die AK Linz-Land fand weitere Fehler: falsche Einstufung, fehlender Sachbezug, zu niedrige Urlaubsersatzleistung sowie nicht bezahlte Überstunden und Provisionen.

Erst eine Klagsdrohung brachte Erfolg – der Mann erhielt rund 6.200 Euro nachbezahlt. Ursprünglich bot der ehemalige Arbeitgeber eine Entschädigungszahlung von 550 Euro.