AK kämpfte für Verkäufer.
© GEtty

Klagsdrohung

AK erkämpft 6.200 Euro für Verkäufer

09.12.25, 13:01
Ein Verkäufer aus OÖ entdeckt falsche Abzüge – die AK hilft ihm zu seinem Geld. 

OÖ. Ein Autoverkäufer aus OÖ bemerkte auf seiner Endabrechnung einen unzulässigen Abzug seines Urlaubszuschusses. Die AK Linz-Land fand weitere Fehler: falsche Einstufung, fehlender Sachbezug, zu niedrige Urlaubsersatzleistung sowie nicht bezahlte Überstunden und Provisionen.

Erst eine Klagsdrohung brachte Erfolg – der Mann erhielt rund 6.200 Euro nachbezahlt. Ursprünglich bot der ehemalige Arbeitgeber eine Entschädigungszahlung von 550 Euro.

