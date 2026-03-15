"Essen auf Rädern“: Über 2,66 Millionen Portionen wurden 2025 verteilt

Die Aktion „Essen auf Rädern“ ist bei älteren, kranken oder pflegebedürftigen Personen sehr beliebt.

So konnten im vergangenen Jahr 2.664.431 Portionen in Hauszustellung verteilt werden. Das Land Niederösterreich nahm dafür eine Fördersumme von über 1,84 Millionen Euro in die Hand. "‘Essen auf Rädern‘ wird täglich direkt zur Haustüre gebracht. Es ist somit ein beliebtes und bequemes Service für all jene, die nicht oder nicht mehr selbst kochen können, aber auch nicht auf hochwertige und warme Mahlzeiten verzichten wollen. So wird für viele Personen der Alltag erleichtert“, so die beiden Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ).

Teschl-Hofmeister und Prischl ziehen an einem Strang

"Essen auf Rädern“ wird von 136 Gemeinden und von 121 anderen Rechtsträgern wie dem NÖ Hilfswerk, der NÖ Volkshilfe, dem Roten Kreuz, den Pfarren und vielen weiteren durchgeführt. Das Menüangebot variiert je nach Anbieter, meist gibt es die Wahl zwischen Normalkost, Schonkost, Diabetikerkost und fleischloser Kost. "Wir freuen uns, dass ‚Essen auf Rädern‘ in unserem Bundesland umfassend angeboten wird und wir den Bedarf somit decken können“, erläutern die beiden Landesrätinnen Teschl-Hofmeister und Prischl abschließend.