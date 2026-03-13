Lenkerin krachte in Kirchenplatz-Mauer

Vor dem Unfall fuhr die Frau auf gepflastertem Fußgängerweg.

Bad Leonfelden. Zu einem Verkehrsunfall kam es Donnerstagnachmittag in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr). Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr mit ihrem PKW auf der Kurhausstraße Richtung Ringstraße, überquerte diese und fuhr auf einem gepflasterten Weg, der für den Fußgängerverkehr bestimmt ist, Richtung Kirchenplatz. Dort stieß sie gegen einen dreistufigen Treppenaufgang, gegen ein Stiegengeländer und einen Steintrog. Die Lenkerin und ihr 87-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Wrack gerettet werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.