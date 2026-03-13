Schneepflug-WM: Top-Platzierungen für Niederösterreicher

Einen Spitzenplatz erzielte jetzt Bernd Mannhart von der Straßenmeisterei Gänserndorf bei der Schneepflug-Weltmeisterschaft in Chambéry in Frankreich: Nach dem Einzug ins Finale sicherte er sich den sensationellen 4. Platz.

"Herzliche Gratulation an Bernd Mannhart zu diesem Erfolg der Spitzenklasse. Dieser Top-Platz in der Weltspitze ist mehr als eine persönliche Bestleistung, er ist auch ein eindrucksvoller Beweis für die hohe Professionalität des gesamten NÖ Straßendienstes. Unsere Mitarbeiter im Straßendienst verstehen ihr Handwerk und sind tagtäglich im Einsatz, um für die Sicherheit auf Niederösterreichs Straßen zu sorgen. Diese Leistung zeigt, dass wir uns auf unsere bestens ausgebildeten Fachkräfte verlassen können“, freut sich Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Seit 20 Jahren im Einsatz

Der 34-jährige Niederösterreicher, der seit fast 20 Jahren – sprich: seit seiner Lehre – im NÖ Landesdienst tätig ist, meisterte einen technisch anspruchsvollen Parcours und setzte sich gegen die starke internationale Konkurrenz aus zwölf Nationen durch. Sein Erfolg unterstreicht die hohe Qualität der Ausbildung und die Leistungsbereitschaft im niederösterreichischen Straßendienst. Rainer Irschik, stellvertretender Straßenbaudirektor Niederösterreichs, gratuliert: "Der vierte Platz bei der Weltmeisterschaft ist eine herausragende Leistung. Bernd Mannhart hat eindrucksvoll gezeigt, welches Können, welche Präzision und welches Engagement unsere Mitarbeiter im niederösterreichischen Straßendienst mitbringen. Darauf können wir in Niederösterreich sehr stolz sein.“