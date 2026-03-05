9 Verletzte bei Massen-Schlägerei wegen Iran-Krieg in Wien!

Unfassbare Szenen spielten sich Mittwochabend vor einem islamischen Zentrum in Floridsdorf in Wien ab: Khamenei-treue Iraner catchten sich mit iranischen Mullah-Gegnern - es gab 70 beteiligte Personen, 20 Anzeigen, neun Verletzte und zwei Festnahmen!

Wien. Wie die Polizei mit einer überaus sachlichen Wortwahl am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilt, fand "am gestrigen Nachmittag in einer religiösen Einrichtung in der Richard-Neutra-Gasse eine Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Zeitgleich wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine ordnungsgemäß angezeigte Kundgebung abgehalten, die sich gegen diese Veranstaltung richtete." Iraner marschierten gegen Iraner auf. Regime-Gegner demonstrierten gegen die Steinzeit-Islamisten (mit dabei auch mehrere Afghanen und laut einem Insider Botschaftsangehörige der Islamischen Republik Iran) - ein Pulverfass und das mitten in Wien!

Die Exekutive weiter: "Gegen 20 Uhr endete die Veranstaltung, woraufhin die Besucher das Gebäude verließen. Einzelne Personen versuchten laut Polizei, die Fahrbahn zu überqueren und zur Kundgebung zu gelangen. Dies wurde von den eingesetzten Polizeikräften verhindert. Gegen 21 Uhr war der Abstrom der Veranstaltungsteilnehmer abgeschlossen. Auch die Zahl der Teilnehmer der Kundgebung nahm zu diesem Zeitpunkt bereits ab, sodass diese ebenfalls beendet wurde. Um etwa 21.30 Uhr wurde der Polizeieinsatz vor Ort beendet."

Festnahmen und erste Anzeigen

Während des Einsatzes nahm die Polizei zwei Personen fest. Eine Person steht im Verdacht des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, eine weitere wurde wegen aggressiven Verhaltens festgenommen. Zudem wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung erstattet. Insgesamt 19 Anzeigen wurden wegen verkehrsrechtlicher Delikte gelegt.

Wenige Minuten nach dem Ende des Einsatzes gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Rund 70 Personen hatten sich erneut vor der Einrichtung versammelt und gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurden nach Angaben der Polizei auch Stöcke und Holzlatten eingesetzt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf sowie Einsatzkräfte der WEGA konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Laut ersten Ermittlungen waren sowohl Teilnehmer der zuvor abgehaltenen Veranstaltung als auch Teilnehmer der Kundgebung wieder zum Ort zurückgekehrt, woraufhin es zu der Auseinandersetzung kam.

Insgesamt wurden neun Personen - allesamt Männer - verletzt. Sie wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, sieben von ihnen mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.