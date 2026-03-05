Alles zu oe24VIP
Abtreibung ohne Hürden ermöglichen
© Getty

Landesweiter Fonds

Grüne OÖ fordern kostenlose Abtreibung für Einkommensschwache in OÖ

05.03.26, 13:10
Teilen

In Linz liegen die Kosten für eine Abtreibung bei 600 Euro.  


. Nach der erfolgreichen Grünen Offensive für die Gewaltambulanz am Kepler Universitätsklinkum in Linz fordern die Grünen nun einen Zugang zu einer kostenlosen Abtreibung. 

Grüne Frauensprecherin  Dagmar Engl: „Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine tiefgreifende Entscheidung. Es ist beschämend, dass Frauen in Oberösterreich dabei finanziell allein gelassen werden. Wir fordern einen landesweiten Unterstützungsfonds für einkommensschwache Personen. Langfristig muss der Abbruch als medizinische Leistung bundesweit kostenfrei zugänglich gemacht werden.“

Sicherheit bedeutet auch Schutz vor Einschüchterung. Proteste und Störaktionen vor medizinischen Einrichtungen nehmen zu. Frauen werden beschimpft oder unter Druck gesetzt, Personal eingeschüchtert. In Anbetracht dieser Situation, braucht eine sichere Abtreibung auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen rund um Krankenhäuser, Kliniken und andere medizinische Einrichtungen.

Abtreibung
© Getty

„Weder hilfesuchende Frauen noch Ärzt:innen dürfen an den Pranger gestellt werden. Die Behörden brauchen eine klare gesetzliche Handhabe gegen solche Einschüchterungen. Ist eine Schutzzone nicht möglich oder nicht gewünscht, so muss man diese Sicherheit auf einem anderen Weg gewährleisten", fordert die Grüne Sicherheitssprecherin Anne-Sophie Bauer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

