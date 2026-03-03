Zwei Bims werden am 28. März zur rollenden Disco

Wenn die Türen schließen, beginnt am 28. März eine besondere Fahrt durch Wien. Zwei Party-Bims ziehen ihre Runden und liefern Sound direkt auf die Ohren. Das Event verspricht Stimmung, Tempo und eine Nacht, die schnell ausverkauft sein könnte.

Gemeinsam mit Silent Disco Austria schicken die Wiener Linien am 28. März zwei Straßenbahnen als Party-Bims rund um den Ring. Statt Lautsprecher gibt es kabellose Kopfhörer. Die Fahrgäste entscheiden selbst über die Musikrichtung und können zwischen zwei DJ-Kanälen wechseln. Von House und Electro über HipHop und Pop bis hin zu Indie, 90s und All-Time Favorites - für jede Stimmung und jeden Geschmack ist etwas dabei. Von 20 Uhr bis 1 Uhr fahren die beiden Bims vom Karlsplatz über den Ring und enden wieder am Startpunkt.

Von 20 Uhr bis 1 Uhr drehen die beiden Bims ihre Runden. Start und Ziel ist der Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons. Dazwischen wartet eine nächtliche Fahrt über den Ring - mit Blick auf Wiens Prachtbauten und Beats im Ohr.

Tickets schnell sichern

Wer dabei sein will, sollte nicht zögern. Schon im Vorjahr waren die Tickets rasch vergriffen, denn die einzigartige Mischung aus Party-Bim am Ring und Silent Disco sorgt für viel Begeisterung. Der Ticketvorverkauft startet ab 16. März

Mit dem Format WL x verwandeln die Wiener Linien ihre Infrastruktur regelmäßig in Event-Locations. Ob Silent Disco in der Bim, Rave in der U-Bahn-Station oder Klassik im Verkehrsmuseum Remise - hier trifft Alltag auf außergewöhnliche Erlebnisse.