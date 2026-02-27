Junge Bauernbündler mobilisieren in ganz Niederösterreich

Mit einer landesweiten Tour mit 26 Veranstaltungen durch ganz Niederösterreich setzt die Bauernbund-Jugend den Auftakt zum Jubiläumsjahr "120 Jahre NÖ Bauernbund“.

Ziel der Tour ist es, jungen Bäuerinnen und Bauern zu zeigen, wofür der Bauernbund steht, und gemeinsam Anliegen für eine erfolgreiche Zukunft der niederösterreichischen bäuerlichen Familien zu formulieren. Das Ziel ist dabei klar: Die nächste Generation soll noch stärker eingebunden, besser vernetzt und nachhaltig für die Zukunft im ländlichen Raum und in der Landwirtschaft begeistert werden.

Für NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf ist diese Initiative ein wichtiges Signal: „Aus Liebe zum Land gehen wir mutig in die Zukunft und richten den Blick nach vorne. 120 Jahre NÖ Bauernbund sind für uns ein Anlass, ein starkes Zeichen für die Zukunft zu setzen. Das ist unser Verständnis von Politik. Ich persönlich bin unserer Bauernbund-Jugend von Herzen dankbar, dass sie dieses klare Bekenntnis zur Verantwortung liefert und sich bewusst der politischen Arbeit für Land und Leute widmet. Damit leistet unsere Jugend einen enormen Beitrag dazu, Niederösterreich an die Spitze zu bringen.“

Jugend mit Schlüsselrolle für den ländlichen Raum

Gerade in einer Zeit, in der von Krise zu Krise gehetzt wird, brauchen junge Menschen Orientierung und Halt. „Der ländliche Raum steht zu seinen Wurzeln und Werten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Dieses Fundament ist die Basis für unsere eigene bäuerliche und politische Arbeit. Genau hier setzen wir an“, erklärt Jugendobmann Johannes Baumgartner. „Unsere Jugend spielt eine Schlüsselrolle für den ländlichen Raum. Sie sichert Betriebe, Kultur, Brauchtum, Vereine und Gemeinschaft. Deshalb gilt für uns: zuhören, unterstützen und motivieren.“

Hunderte junge Bäuerinnen und Bauern im ganzen Land unterwegs

Die 26 Veranstaltungen der Bauernbund-Jugend-Tour mobilisierten bereits hunderte Bäuerinnen und Bauern, die sich Gedanken um die Zukunft der bäuerlichen Betriebe und ihrer Regionen machen und bereit sind, sich für Land und Leute zu engagieren.

Beim Stopp der Tour in Waidhofen an der Ybbs betonte LAbg. Mario Wührer den Wert regionaler Verantwortung: „Niederösterreich ist ein starkes Land, weil sich so viele junge Menschen engagieren. Es lohnt sich, Verantwortung zu übernehmen und sich für unsere Gemeinden, unsere Landwirtschaft und den ländlichen Raum einzusetzen. Dass unsere Jugend diese Mobilisierungsstärke besitzt, beweist, dass sie mit ihren Anliegen exakt den Zahn der Zeit trifft.“

Rudolf Buchner, Bauernbundobmann in Lilienfeld, setzt in seiner Arbeit einen bewussten Fokus auf die Jugend: „Egal ob am Hof, in der Politik oder in der Kammer – wir Bauern denken und handeln in Generationen. Dazu gehört es auch, dass wir die Jugend frühzeitig in die politische Verantwortung und in den bäuerlichen Betrieb einbinden.“