Große Gleisbau-Offensive bringt Einschränkungen im Wiener Öffi-Netz

In mehreren Bezirken Wiens beginnen im März umfangreiche Bauarbeiten im Öffi-Netz. Die Wiener Linien erneuern heuer 12,5 Kilometer Gleise und modernisieren zusätzlich zentrale Abschnitte der U-Bahn. Pendlerinnen und Pendler müssen sich auf spürbare Änderungen einstellen.

Die Wiener Linien starten ab März die nächste große Ausbauoffensive. Unter dem Motto "Netz erst recht!" werden 2026 insgesamt 12,5 Kilometer Straßenbahngleise erneuert und 33 neue Weichen eingebaut. Zusätzlich stehen Arbeiten im 83 Kilometer langen U-Bahn-Netz an.

Großbaustellen quer durch Wien

Ab 3. März beginnen die Arbeiten auf der Simmeringer Hauptstraße. Dort werden rund 1.500 Meter Gleise an drei Stellen erneuert. Die Linien 11 und 71 werden ab 22:30 Uhr kurzgeführt, ein Ersatzbus 71E fährt im 11. Bezirk.

Kurz darauf folgt die Lerchenfelder Straße: Vom Schmerlingplatz bis über die Neubaugasse werden 1.200 Meter Gleis auf der 46er-Strecke erneuert. Zwischen 16. März und Mitte Juli fährt die Bim nicht zwischen Ring, Volkstheater und U6 Thaliastraße. Auch die Linie 13A wird in den Osterferien eingeschränkt.

In der Quellenstraße tauschen die Wiener Linien 400 Meter Gleise komplett aus. Die Linie 6 fällt zwischen 16. März und Mitte April aus, Alternativen sind U1, 1, 11, 18, 7A und 14A.

© Wiener Linien/Johannes Zinner

Ein Highlight ist die Baustelle auf der Dornbacher Hauptstraße, die ab April in mehreren Phasen umgesetzt wird. Auf der Hernalser Hauptstraße werden ab 20. April rund 1.500 Meter Gleise der Linie 43 erneuert. Die Linie wird verkürzt, die Buslinie 43A verlängert und die Linie 2 verdichtet.

Auch am Aumannplatz in Währing wird modernisiert. 750 Meter Gleis werden von 4. Mai bis Ende Juni erneuert. Mehrere Linien werden umgeleitet oder eingestellt, ein Ersatzbus 41E fährt entlang Gentzgasse und Währinger Straße.

Weitere Eingriffe betreffen die Otto-Probst-Straße, wo 250 Meter Gleis erneuert werden. Die Linie 11 von 11. bis 30. Mai beim Frödenplatz kurzgeführt.

Arbeiten bei der U6, U3 und U4

Während der Osterferien fährt die U6 nicht zwischen Jägerstraße und Währinger Straße-Volksoper. Fahrgäste können auf die Linie 12 ausweichen. Auch im Sommer stehen Bauarbeiten am Universitätsring, bei der Kreuzung Spitalgasse/Währinger Straße und auf der Floridsdorfer Brücke an. Ab Anfang Juli erhalten außerdem U3 und U4 neue Gleise.

Was Fahrgäste wissen sollten

Die Wiener Linien wickeln jährlich rund 100 Baustellen ab. Nur ein Viertel beeinflusst den Betrieb direkt. Bei Einschränkungen werden Intervalle verdichtet, größere Fahrzeuge eingesetzt und Linien umgeleitet, damit das Öffi-Netz dicht bleibt. Ersatzangebote wie WienMobil-Rad werden ausgebaut. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen. Aktuelle Infos gibt es unter wienerlinien.at/baustellen sowie über die WienMobil App.