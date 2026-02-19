VCÖ startet Fahrgast-Check für Wiens Öffi-Haltestellen

Mehr als 3.700 Bus- und Straßenbahnhaltestellen sorgen für ein dichtes Öffi-Netz. Aber wie zufrieden sind die Fahrgäste mit der Qualität der Haltestellen? Das möchte die Mobilitätsorganisation VCÖ wissen.

Zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener ab 16 Jahren sind täglich oder mehrmals pro Woche mit Bus und Bim unterwegs. Rund 1,3 Millionen Fahrgäste nutzen Straßenbahnen und Busse pro Tag. Mehr als 3.700 Haltestellen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet. Nun will der VCÖ wissen, wo es bei Ausstattung und Umfeld Verbesserungsbedarf gibt.

Fahrgäste prüfen Ausstattung und Komfort

Die Mobilitätsorganisation startet die Initiative "Haltestellen im Fahrgast-Check". Auf der Online-Karte unter map.vcoe.at sind sämtliche Haltestellen eingezeichnet. Mit wenigen Klicks können Fahrgäste Mängel direkt bei der jeweiligen Station eintragen und Kategorien auswählen.

"Die mehr als 3.700 Haltestellen sorgen für ein dichtes Öffi-Netz und stellen sicher, dass die Bevölkerung den Öffentlichen Verkehr fußläufig erreichen kann. Neben der Quantität ist auch die Qualität der Haltestellen sehr wichtig. Und diese wollen wir nun gemeinsam mit den Fahrgästen unter die Lupe nehmen", erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

Zur Auswahl stehen unter anderem fehlende Sitzgelegenheiten, mangelnde Barrierefreiheit, Probleme beim Witterungsschutz, fehlende Beschattung oder unzureichende Information. Der VCÖ sammelt die Rückmeldungen und leitet sie an die zuständigen Stellen weiter.

Sicherheit am Weg zur Haltestelle

Neben der Ausstattung rückt auch das Umfeld in den Fokus. Entscheidend ist, ob Menschen ihre Haltestelle sicher erreichen können. Bus- und Bim-Fahrgäste würden einen wichtigen Beitrag leisten, um Staus und andere Verkehrsprobleme in der Stadt zu verringern und die Mobilität auf Klimakurs zu bringen, erklärt Jaschinsky. Umso wichtiger sei es daher, dass Haltestellen eine hohe Qualität aufweisen.

"Eine sichere Haltestelle ist erstens über einen Gehsteig beziehungsweise Gehweg erreichbar und falls eine Straße zu überqueren ist, dann braucht es hier einen sicheren Übergang", betont die VCÖ-Expertin.

Bis zum 30. April können Fahrgäste ihre Hinweise eintragen. Danach bündelt der VCÖ das Feedback und übermittelt es an die jeweils verantwortlichen Stellen. So entsteht eine konkrete Grundlage für gezielte Verbesserungen.