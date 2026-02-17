Öffi-Hauptstadt: Jeder zweite Wiener lenkt nie ein Auto

In Wien kommt eine klare Mehrheit ohne regelmäßiges Autofahren aus. Viele Wienerinnen und Wiener organisieren ihren Alltag mit Öffis oder zu Fuß.

63 Prozent der Wienerinnen und Wiener ab 16 Jahren lenken nie oder nur selten ein Auto. 47 Prozent setzen sich überhaupt nicht ans Steuer, weitere 16 Prozent nur selten. Nur 12 Prozent fahren täglich. Diese Zahlen stammen aus einer aktuellen Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria für das Jahr 2023.

Österreichweit lenken 34 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren nie oder nur selten ein Auto. In Vorarlberg liegt der Anteil ebenfalls bei 34 Prozent, in Tirol und Salzburg bei jeweils 33 Prozent. Schlusslicht ist Niederösterreich mit 22 Prozent. Wien liegt damit mit großem Abstand an der Spitze.

"Wien hat als Großstadt natürlich andere Voraussetzungen. Das dichte Öffi-Netz und eine gute Nahversorgung ermöglichen es der Bevölkerung, häufig mit Öffis oder zu Fuß mobil zu sein. Damit ist die Wiener Bevölkerung umweltfreundlicher und deutlich kostengünstiger mobil", sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Zu Fuß und mit Öffis durch die Stadt

73 Prozent der Wienerinnen und Wiener gehen täglich zu Fuß. 40 Prozent fahren jeden Tag mit den Öffis, weitere 26 Prozent mehrmals pro Woche. Viele Wege beginnen mit ein paar Schritten zur Haltestelle oder zur U Bahn.

Der VCÖ sieht dennoch Spielraum nach oben. Vor allem der Pendelverkehr belastet die Stadt. "Auch der Ballungsraum Wien braucht ein Bus Rapid Transit System. Das sind Schnellbusverbindungen, die eigene Busspuren haben und Stadt und Umland verbinden. Ein einziger Bus kann rund 50 Pkw ersetzen", so Schwendinger.

Fastenzeit als Anstoß für weniger Verkehr

Weniger Autos bedeuten spürbare Entlastung für die Bevölkerung. "Weniger Autoverkehr bedeutet weniger Abgase, weniger Lärm, weniger Staus auf den Straßen und für die Wienerinnen und Wiener verbessern sich Luftqualität und Lebensqualität", betont Schwendinger.

Passend dazu startet in der Fastenzeit die Initiative Autofasten der katholischen und evangelischen Kirche. Der VCÖ unterstützt die Aktion, die heuer unter dem Motto Fair zu Fuß unterwegs steht. Wer öfter geht, radelt oder Öffis nutzt, spart Geld und stärkt die eigene Gesundheit.