Vollgas! Unverständliche Zustimmung der Retzer Grünen für geplante Motorrad-Trialstrecke im Obernalber Steinbruch.

Mit großer Verwunderung und deutlicher Sorge reagiert "Wir für Retz" auf die Entscheidung im Gemeinderat, wo selbst die Grünen der Nutzung eines Natura-2000-Schutzgebiets als Trialstrecke für Motorräder zugestimmt haben. Ein derart sensibler Naturraum, der eigentlich unter strengstem Schutz stehen sollte, heißt es vonseiten der Bürgerliste, soll künftig für motorisierte Sportaktivitäten geöffnet werden – ein Schritt, der aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger völlig unverständlich sei.

Vollgas in Naturschutzgebiet!

Aus Landschaftsschutzgebiet soll Trailbahn werden

"Wir können nicht nachvollziehen, wie eine Partei, die sich den Schutz der Natur auf die Fahnen schreibt, einem derartigen Projekt zustimmt“, sagt Rudolf Preyer, Gemeinderat von Wir für Retz. "Ein Natura 2000 Gebiet ist kein Experimentierfeld und keine Motorsportarena. Es ist ein Schutzraum, der aus gutem Grund ausgewiesen wurde.“

Selbst die Grünen sind umgefallen

© Ahr Automobil

Während andere Fraktionen dem Vorhaben überraschend ihre Zustimmung gaben, blieb Wir für Retz als einzige Gruppe konsequent bei einer klaren Ablehnung. Die geplante Nutzung widerspreche nicht nur dem europäischen Naturschutzgedanken, sondern gefährde auch langfristig die ökologische Integrität des Gebiets.

Neubewertung gefordert

"Wir verstehen die Welt nicht mehr. Wenn selbst jene, die sich als Hüter der Umwelt präsentieren, bereit sind, ein Schutzgebiet für Motorradsport freizugeben, läuft etwas grundlegend schief“, so die Stellungnahme weiter", resümiert die Bürgerliste Wir für Retz, die eine "sofortige Neubewertung des Projekts sowie eine transparente Diskussion mit Fachleuten und der Bevölkerung" fordert.