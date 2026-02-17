Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Vollgas im Naturschutzgebiet!" Retzer Grüne für Trial-Brumm-Brumm
© FF Retz

Skurrile Abstimmung

"Vollgas im Naturschutzgebiet!" Retzer Grüne für Trial-Brumm-Brumm

17.02.26, 11:28
Teilen

Vollgas! Unverständliche Zustimmung der Retzer Grünen für geplante Motorrad-Trialstrecke im Obernalber Steinbruch.

Mit großer Verwunderung und deutlicher Sorge reagiert "Wir für Retz" auf die Entscheidung im Gemeinderat, wo selbst die Grünen der Nutzung eines Natura-2000-Schutzgebiets als Trialstrecke für Motorräder zugestimmt haben. Ein derart sensibler Naturraum, der eigentlich unter strengstem Schutz stehen sollte, heißt es vonseiten der Bürgerliste, soll künftig für motorisierte Sportaktivitäten geöffnet werden – ein Schritt, der aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger völlig unverständlich sei.

Vollgas in Naturschutzgebiet!

Aus Landschaftsschutzgebiet soll Trailbahn werden

"Wir können nicht nachvollziehen, wie eine Partei, die sich den Schutz der Natur auf die Fahnen schreibt, einem derartigen Projekt zustimmt“, sagt Rudolf Preyer, Gemeinderat von Wir für Retz. "Ein Natura 2000 Gebiet ist kein Experimentierfeld und keine Motorsportarena. Es ist ein Schutzraum, der aus gutem Grund ausgewiesen wurde.“

Selbst die Grünen sind umgefallen

© Ahr Automobil

Während andere Fraktionen dem Vorhaben überraschend ihre Zustimmung gaben, blieb Wir für Retz als einzige Gruppe konsequent bei einer klaren Ablehnung. Die geplante Nutzung widerspreche nicht nur dem europäischen Naturschutzgedanken, sondern gefährde auch langfristig die ökologische Integrität des Gebiets.

Neubewertung gefordert

"Wir verstehen die Welt nicht mehr. Wenn selbst jene, die sich als Hüter der Umwelt präsentieren, bereit sind, ein Schutzgebiet für Motorradsport freizugeben, läuft etwas grundlegend schief“, so die Stellungnahme weiter", resümiert die Bürgerliste Wir für Retz, die eine "sofortige Neubewertung des Projekts sowie eine transparente Diskussion mit Fachleuten und der Bevölkerung" fordert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen