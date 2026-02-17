Teenies nach Handyshop-Coup in Haft

Für das junge Trio aus Wien klickten die Handschellen.

Wien/NÖ. Nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich haben für ein jugendliches Trio aus Wien die Handschellen geklickt. Ein 16- und ein 17-Jähriger sind nach Angaben der Landespolizeidirektion in St. Pölten vom Dienstag in Haft, ein 15-Jähriger wurde angezeigt. Sie hatten es bei ihren Taten vorwiegend auf Bargeld und Mobiltelefone abgesehen.

Auf die Spur der Teenager waren die Ermittler zehn Tage vor Weihnachten nach einem Einbruchsdiebstahl in ein Handyshop in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) gekommen. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert. Der 15-Jährige wurde festgenommen. Noch am selben Tag wurde auch der 16-Jährige gefasst, als er auf der Flucht deponierte Smartphones abholen wollte.

Trio in Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert

Die Staatsanwaltschaft Wien erließ eine Festnahmeanordnung für den dritten Beschuldigten. Der 17-Jährige wurde in Wien und ebenfalls noch vor Weihnachten festgenommen. Letztlich haben Beamte der Polizeiinspektion Wolkersdorf den drei Beschuldigten noch sieben weitere Einbruchsdiebstähle - in unterschiedlichen Konstellationen - in Geschäfte in Mistelbach und in mehreren Gemeinden im Bezirk Tulln sowie einen Diebstahl aus einem unversperrten Pkw in Wolkersdorf im Zeitraum 10. November bis 14. Dezember 2025 zugeordnet.

Die Teenager waren geständig. Durch ihre Taten entstand ein Gesamtschaden von fast 19.000 Euro, den Wert des Diebesgutes bezifferte die Landespolizeidirektion mit etwa 10.000 Euro. Der 16-und der 17-Jährige wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, der jüngste aus dem Trio wurde angezeigt.