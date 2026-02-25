Garfield wird neuer Serienstar in Wiens Öffis

Ab März zieht ein weltberühmter Kater in Wiens Öffis ein. Garfield läuft ein Jahr lang auf tausenden Infoscreen-Bildflächen. Hinter dem Deal steckt internationale Verhandlungsarbeit und viel Beharrlichkeit.

Garfield flimmert bald durch Wiens Öffis. Ab 1. März zeigt Infoscreen kurze Episoden des rot-getigerten Kultkaters auf tausenden Bildflächen in U-Bahnen, Bims, Bussen und Stationen. Ein Jahr lang bringt der lasagneliebende Grantler Humor in den Alltag der Wienerinnen und Wiener.

Hinter dem Deal steckt Hartnäckigkeit. Programmchefin Stefanie Paffendorf knüpfte im Oktober 2025 auf der TV-Messe MIPCOM in Cannes Kontakte zu internationalen Verleihern. Wochen später meldete sich die Pariser Firma Mediatoon mit einem Angebot, das perfekt ins Konzept passte.

"Dass wir Garfield in gekürzter Form und ohne Ton spielen dürfen, ist ein einzigartiger Glücksfall", sagt Paffendorf. Für ein Medium ohne Ton und mit hoher Rotation ein passendes Format zu finden, sei schwierig gewesen. Hunderte Animationsclips sichtete ihr Team, doch kaum einer funktionierte in wenigen Sekunden rein über starke Bilder und eine Pointe. "Nur mit graphischen Mitteln in wenigen Sekunden eine Geschichte mit einer lustigen Pointe zu erzählen, schaffen nur die besten Comicformate. Garfield gehört zweifellos zu diesem kleinen Kreis", so Paffendorf.

Maßarbeit für den Fahrplan

Ganz ohne Feinarbeit ging es dennoch nicht. Die Fahrzeiten zwischen zwei Stationen setzen dem Programm enge Grenzen. Selbst die bereits kurzen Garfield-Episoden dauerten ein paar Sekunden zu lang. "Wir haben in Verhandlungen dafür eine partnerschaftliche Lösung gefunden, die uns alle freut", erklärt die Programmchefin. Infoscreen kürzte die Shorts noch einmal und gibt ihnen nun 30 Sekunden Sendezeit. Mehr Zeit gibt der Takt der Wiener Linien nicht her.

Ab März taucht der exzentrische Kater damit auf rund 4.900 Screens nicht nur in Wien, sondern auch Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt und Steyr sowie im City Airport Train und auf den beiden Flughäfen Graz und Innsbruck auf. Infoscreen erreicht laut Media-Analyse 1,99 Millionen Zuseherinnen und Zuseher pro Woche und gilt als einziges Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum. 1998 startete das Öffi-TV mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station Stephansplatz. Heute prägen tausende Screens das Stadtbild.

"Garfield kommt als exzentrischer Kater mit überaus menschlichen Charaktereigenschaften bei allen Generationen gut an. Deshalb freuen wir uns schon sehr auf Garfields Auftritte, die Humor in die Öffis zaubern werden", sagt Paffendorf. Sie rechnet damit, dass der Kater ähnlich einschlägt wie frühere Publikumslieblinge auf den Bildflächen.