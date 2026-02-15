Fotos zeigen Horror-Crash in der Wachau

Sonntagmittag kam es zu einem tödlichen Unfall bei Emmersdorf in der Wachau: Erste Fotos lassen erahnen mit welcher Geschwindigkeit und Wucht ein Autofahrer gegen einen Baum gedonnert ist.

NÖ. Es sind Aufnahmen, die einem den kalten Schauer über den Rücken rinnen lassen: Von dem BMW-Kombi, der förmlich am Straßenrand der B3 bei Gossam förmlich gespalten wurde, ist nicht mehr viel übrig - bekannt ist nur, dass der BMW-Kombi von Krems kommend in Fahrtrichtung Emmersdorf unterwegs gewesen war, als er aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

© DOKU NÖ

© FF Gossam

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug bis zur Unkenntlichkeit deformiert und der Lenker im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehren Gossam, Emmersdorf, Maria Laach, Aggsbach-Markt und Willendorf wurden von der Bereichsalarmzentrale zur Menschenrettung alarmiert.

Seitens der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich wurden ein Rettungswagen sowie ein Notarzt-Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes Melk und der Notarzthubschrauber C2 aus Krems entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Notarzt jedoch nur mehr den Tod des Lenkers feststellen. In weiterer Folge musste die verstorbene Person von den Feuerwehren mittels hydraulischer Rettungsgeräte aus dem stark beschädigten Fahrzeugwrack geborgen werden.

Für die anschließende Fahrzeugbergung wurde die Feuerwehr Melk mit einem Wechselladerfahrzeug samt Kran nachalarmiert. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Bergung durchgeführt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.