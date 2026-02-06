Alles zu oe24VIP
Paragleiter
© GettyImages Sasipa Muennuch

Schwer verletzt

Paragleiter stürzte 200 Meter ab

06.02.26, 10:21
Ein 36-Jähriger geriet mit seinem Gleitschirm in Turbulenzen und stürzte ab. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Salzburg. Zu dem folgenschweren Flugunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Werfenweng im Salzburger Pongau.

Ein 36-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Gleitschirm in einer Flughöhe von rund 200 Metern in Turbulenzen. Der Rettungsschirm verfing sich dabei im Hauptschirm, und der Pongauer stürzte auf eine Wiese beim Landeplatz Zaglau. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Anschließend wurde der schwer Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen, informierte die Polizei am Freitag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

