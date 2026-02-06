Betrüger brachten Wienerin (69) um ganzes Vermögen

Das Opfer übergab einem falschen Polizisten ihr ganzes Erspartes - rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Wien. Eine 69-jährige Frau aus Wien-Favoriten wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr von einem bislang unbekannten Mann telefonisch kontaktiert, der sich als Bankangestellter ausgab.

Der "Bankangestellte" gab vor, dass versucht worden sei, Geld vom Konto der Wienerin abzuheben und ein korrupter Bankmitarbeiter im Verdacht stehe. Zur Sicherung ihres Vermögens werde ein Kriminalpolizist vorbeikommen. "In weiterer Folge wurde der Frau ein Taxi zu einer Bankfiliale bestellt, wo sie rund 20.000 Euro behob. Anschließend übergab sie das Bargeld an einen bislang unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Wenig später bemerkte die 69-Jährige, dass sie auf Betrüger reingefallen war. Sie erstattete Anzeige. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.