Vier Männer landeten mit CO-Vergiftung im Spital

Die Wiener Berufsrettung barg das Quartett aus der Wohnung. Alle vier Männer wurden ins Spital eingeliefert.

Wien. Eine CO-Vergiftung haben Freitagfrüh vier Männer im Alter zwischen 30 und 36 Jahren in Wien beim Shisharauchen erlitten. Das Quartett alarmierte gegen 4.30 Uhr die Berufsrettung aufgrund von Schwindel und Kopfschmerzen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Wohnung am Quellenplatz in Favoriten sprangen sofort die CO-Warngeräte der Einsatzkräfte an: "Es wurde eine Crash-Bergung durchgeführt", teilte ein Sprecher der Berufsrettung mit. Die Männer liegen im Spital.

Bei der Überprüfung der Wohnung durch die Berufsfeuerwehr im Anschluss wurde festgestellt, dass die Gastherme ordnungsgemäß gewartet wurde. Stattdessen dürfte tatsächlich das durch den Shisharauch entstandene CO-Gas für die Vergiftung der Männer verantwortlich gewesen sein.