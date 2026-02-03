Birkenstock am Altar? Diese Hochzeit-Collab sorgt gerade für Diskussionen

Birkenstock trifft Brautkleid und plötzlich streitet das Internet. Warum die neue Hochzeit-Collab von Danielle Frankel und Birkenstock gerade so viele Diskussionen auslöst, lesen Sie hier.

Birkenstocks sind im Sommer längst nicht mehr aus den Kleiderschränken vieler Menschen wegzudenken. Was früher als verlässlicher Hausschuh belächelt wurde, ist heute eines der stylischsten It-Pieces überhaupt. Der Hype um die bequemen Sandalen ist real und er wird so schnell nicht verschwinden. Eigentlich war es also nur eine Frage der Zeit, bis jemand den nächsten, sehr mutigen Schritt wagt:

Birkenstock, aber bitte für die Hochzeit

Genau das ist jetzt passiert. Das New Yorker Brautmodenlabel Danielle Frankel hat sich mit Birkenstock zusammengetan und damit vermutlich eine der ungewöhnlichsten Mode-Collabs des Jahres geschaffen. Und wie so oft bei radikalen Ideen gilt: Die einen lieben es. Die anderen hassen es.

Birkenstock x Hochzeit: So sehen die Modelle aus

Die Idee ist ziemlich klar und gleichzeitig ziemlich überraschend. Die klassischen Birkenstock-Sandalen wurden für die Collab komplett neu interpretiert. Statt Leder in Naturtönen gibt es:

strahlendes Weiß

florale Applikationen

Perlen

Seide

und teilweise aufwendige Stickereien

Kombiniert werden die Modelle ganz selbstverständlich mit hochwertigen Brautkleidern: clean, modern, minimalistisch oder sogar richtig couture-mäßig. Optisch entsteht genau dieser Kontrast, den Fashion gerade liebt: romantisches Hochzeitskleid und dazu ein Schuh, den man eigentlich vom Sommerurlaub kennt.

Warum diese Collab so viele triggert

Die Diskussion ist ziemlich vorhersehbar. Für viele Menschen gehört zur Hochzeit ganz klar: hoher Absatz, feiner Schuh, ein klassischer Brautlook. Birkenstocks stehen dagegen für: Bequemlichkeit, Alltag, Funktion und ganz bewusst nicht für Glamour.

Genau deshalb polarisiert diese Collab so stark. Kritiker:innen sagen: Das entwerte den besonderen Anlass. Andere finden: Endlich wird die Hochzeit von dieser unbequemen Pflicht zu High Heels befreit. Kurz gesagt: Es geht hier nicht nur um Schuhe, sondern um die Frage, wie modern, individuell und entspannt eine Hochzeit heute überhaupt sein darf.

Weird oder eigentlich ziemlich konsequent?

Auf den ersten Blick wirkt die Kombination aus Birkenstock und Brautkleid absurd. Auf den zweiten Blick ist sie eigentlich ziemlich logisch. Denn: Birkenstock ist längst kein reiner Komfortschuh mehr, sondern ein etabliertes Fashion-Statement. Und Brautmode bewegt sich schon seit Jahren weg von starren Regeln hin zu Persönlichkeit, Komfort und Individualität. Dass ausgerechnet ein modernes Brautlabel diesen Bruch wagt, passt also erstaunlich gut in die aktuelle Modewelt.

Oder anders gesagt: Wenn es jemals einen Moment für Hochzeitssandalen mit Fußbett gab, dann wahrscheinlich jetzt.