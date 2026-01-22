Alles zu oe24VIP
Mario Basler
© Getty Images

ARD-Serie

Neuer Job für Kult-Fußballer Mario Basler

22.01.26, 18:25
Der 57-jährige deutsche Ex-Nationalspieler wird einen Auftritt in einer ARD-Kult-Serie haben.

Deutschland. Mario Basler (Anm. spielte in seiner Fußballer-Karriere u.a. bei Bayern und Werder) erweitert seine TV-Karriere um eine Schauspielrolle: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler wird Ende Februar in der ARD-Kultserie "Sturm der Liebe" zu sehen sein. In Folge 4542 tritt Basler als er selbst auf und spielt einen Nachwuchs-Scout des fiktiven Münchner Fußballvereins Weiß-Gold, berichtet "Bild".

Die seit über 20 Jahren ausgestrahlte Telenovela zählt zu den erfolgreichsten Fernsehserien Europas. Basler zeigte sich begeistert von den Dreharbeiten. "Bild" zitiert den Kult-Fußballer: "Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt."

Mit seinem Kurzauftritt reiht er sich in eine lange Liste prominenter Gastdarsteller aus dem Sport- und Medienbereich ein, darunter Moderatorin Monica Lierhaus, Ski-Star Maria Höfl-Riesch und der ehemalige Fußball-Tormann Jean-Marie Pfaff. Neben der Soap-Rolle bleibt Basler dem Reality-TV treu: Im Frühjahr nimmt er an dem Trash-Format "The 50" teil, wo er gemeinsam mit bekannten Reality- und Promi-Gesichtern um eine zu erspielende Gewinnsumme kämpft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

