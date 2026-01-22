Knalleffekt um Harry Kane und Bayern: Stürmer steht kurz vor Mega-Vertrag

Beim FC Bayern gibt es neue Bewegung bei der Personalie Harry Kane. Der Rekordmeister arbeitet an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung des Stürmers – und eine Einigung könnte früher erfolgen als bislang erwartet.

Harry Kane fühlt sich beim FC Bayern offenkundig wohl – und umgekehrt gilt dasselbe. Hinter den Kulissen laufen Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung des 32-jährigen Engländers, dessen aktueller Vertrag noch bis 2027 gültig ist.

Gespräche und Zeitplan

Wie die deutsche Bild berichtet, gab es bereits erste informelle Gespräche zwischen dem Klub und dem Umfeld des Stürmers. Ziel der Bayern ist es, spätestens vor der WM 2026 Klarheit zu schaffen. Neue Dynamik erhält das Thema durch Transfer-Insider Nicolo Schira, der berichtet, Kane sei „einen Schritt“ von einer Verlängerung entfernt. Demnach wird über einen Vertrag bis 2028 gesprochen – plus Option bis 2029.

© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Strategischer Fixpunkt

Kane gilt intern nicht nur als Torjäger, sondern als zentraler Baustein der langfristigen Kaderplanung unter Sportvorstand Max Eberl. Eine frühzeitige Verlängerung wäre daher ein klares Signal nach innen und außen.

© Instagram

Sportliche Argumente

Sportlich liefert Kane weiterhin in Serie. Zuletzt erzielte er beim 2:0 gegen Royale Union Saint-Gilloise einen Doppelpack und sicherte damit die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League. In 29 Pflichtspielen kommt er aktuell auf 38 Torbeteiligungen. Hinzu kommt sein wachsender Einfluss als Spielgestalter, der sich immer wieder ins Mittelfeld fallen lässt, Bälle verteilt und defensive Arbeit übernimmt.

Ausblick

Sollte Bayern Kane tatsächlich bis 2028 oder 2029 binden, hätte der Klub auf der wichtigsten Position frühzeitig Planungssicherheit – und der Stürmer eine sportliche Zukunftsperspektive an der Isar. Beide Seiten sollen dieses Szenario anstreben.