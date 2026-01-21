Alles zu oe24VIP
Bayern
© Getty

Champions League

2:0 – Bayern im Achtelfinale! Kane mit Doppelpack gegen Union St. Gilloise

21.01.26, 22:46
Der FC Bayern hat Union St. Gilloise mit 2:0 besiegt und sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Vor einer leeren Südkurve, die aufgrund einer Sperre nach Pyro-Zündelei gegen Sporting gesperrt war, brauchten die Bayern für ihre Verhältnisse aber lange, um in Fahrt zu kommen. Mit dem Sieg ersparen sich die Münchner die mühsamen zwei Spiele in der Playoff-Runde.

Zäher Start für Bayern

Zu Beginn wirkten Vincent Kompanys Mannen wie man sie kennt, mit Tatendrang ausgestattet. Doch danach schien die Luft raus und es brauchte sogar eine Parade von Manuel Neuer, um mit 0:0 in die Pause zu gehen. Vielleicht lag es auch am Fehlen von Konrad Laimer. Union hatte eigentlich nur drei Minuten geschlafen und die Bayern wurden sofort zum Albtraum.

Kane entscheidet nach der Pause

In der zweiten Halbzeit dauerte es dann nicht lange: Nach einer Olise-Ecke kam Harry Kane viel zu frei an der kurzen Stange zum Kopfball (52.). Nur zwei Minuten später ging die Misere für Union weiter, wieder nach Pass vom Franzosen auf den Engländer. Kane wurde im Strafraum gelegt und verwandelte den Elfer souverän selbst (55.).

Bayern
© Getty

Kim sieht Gelb-Rot

Selbst eine Gelb-Rote Karte für Min-jae Kim in der 63. Minute und ein verschossener Elfer von Kane in der 80. Minute machten die Partie nicht mehr spannend. Die Bayern kontrollierten das Spiel nach den beiden Toren souverän und sicherten sich den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde, ohne auf die Playoffs angewiesen zu sein.

