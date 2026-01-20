Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
1:3 – ManCity blamiert sich bei den Bodø/Glimt-Wikingern
© Getty

Champions League

1:3 – ManCity blamiert sich bei den Bodø/Glimt-Wikingern

20.01.26, 20:54
Teilen

Drei Tage nach der Pleite im Stadtderby gegen United (0:2) blamierte sich Manchester City auch in der Fußball-Champions-League. Die Mannschaft von Pep Guardiola verlor am Dienstag auf Kunstrasen bei Bodö/Glimt 1:3 (0:2). 

Der norwegische Meister, der sich im Play-off deutlich gegen Sturm Graz durchgesetzt hatte, feierte den ersten Sieg in der laufenden Ligaphase. ManCity muss nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen.

1:3 – ManCity blamiert sich bei den Bodø/Glimt-Wikingern
© Getty

Kasper Högh legte mit einem Doppelpack (22., 24.) den Grundstein zur Sensation, Jens Petter Hauge erhöhte nach einem schönen Solo (58.). Die Gäste aus Manchester schrieben kurz darauf durch Rayan Cherki an (60.), schwächten sich unmittelbar danach mit dem Ausschluss von Rodri (62.) aber selbst. Der Mittelfeldspieler kassierte für zwei Fouls innerhalb einer Minute Gelb und Gelb-Rot.

+++ Mehr in Kürze +++

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden