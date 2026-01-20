6:1 gegen Monaco - Mbappé-Doppelpack gegen Ex-Klub

Real Madrid hat Monaco in der Champions League mit 6:1 deklasstiert. Kylian Mbappé traf zweimal gegen seinen Ex-Klub. Coach Álvaro Arbeloa hielt sein Versprechen und verwandelte die Buhrufe im Bernabéu in Jubel.

Real Madrid feierte einen furiosen 6:1-Galaabend gegen Monaco in der Champions League. Vor allem das Traumduo Kylian Mbappé und Vinícius Júnior spielte groß auf. Mbappé zerlegte seinen Ex-Klub mit einem frühen Doppelpack in der 5. und 26. Minute. Vinícius glänzte mit drei Assists und krönte seine Vorstellung mit einem eigenen Treffer in der 63. Minute.

Torflut gegen die Monegassen

Dazwischen trafen Franco Mastantuono (51.), ein Eigentor von Thilo Kehrer (55.) und Jude Bellingham (80.), der den Schlusspunkt setzte. Neo-Coach Álvaro Arbeloa hatte vor seinem Königsklassen-Debüt versprochen, die Buhrufe der Fans nach dem vorangegangenen 2:0-Ligasieg gegen Levante in Applaus zu verwandeln – und er lieferte.

Machtdemonstration nach turbulenten Wochen

Mit dem Sprung auf Platz drei ist Real das direkte Achtelfinal-Ticket praktisch nicht mehr zu nehmen. Zugleich setzten die Blancos nach turbulenten Wochen ein klares Machtzeichen und verwandelten das Pfeifkonzert im Bernabéu zumindest vorübergehend wieder in königlichen Jubel.