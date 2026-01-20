Alles zu oe24VIP
Arsenal
© Getty

Rekord

Makellose Serie! Arsenal besiegt Inter und feiert 7. CL-Sieg in Folge

20.01.26, 22:58
Arsenal hat seine beeindruckende Siegesserie in der Champions League fortgesetzt. Die Gunners besiegten Inter Mailand mit 3:1 und feiern nun sieben Siege in Folge – ein Vereinsrekord.

Arsenal hat im Spitzenspiel der Champions League Inter Mailand mit 3:1 besiegt und damit seine makellose Serie fortgesetzt. Die Gunners lieferten sich mit Inter einen packenden Schlagabtausch, der mit dem besseren Ende für die Londoner ausging. Zwar glich Sučić für Inter mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern in der 18. Minute aus, doch Doppelpacker Gabriel Jesus (10., 31.) und Viktor Gyökeres (84.) sorgten für den verdienten Sieg.

Historische Vereinsbestmarke

Damit wahrte Arsenal nicht nur seine weiße Weste, sondern schrieb auch Vereinsgeschichte: Erstmals feierten die Gunners sieben Siege in Folge in der Champions League. Zudem ist die beeindruckende Tordifferenz von 19:2 in der laufenden Saison historisch und unterstreicht die defensive Stärke und offensive Effizienz des Teams.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
