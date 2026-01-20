Alles zu oe24VIP
Christopher Trimmel
© Union Berlin

Deutsche Bundesliga

Trimmel hängt bei Union Berlin noch ein Jahr dran

20.01.26, 22:33
Bei Feier zum 60. Club-Geburtstag - 38-jähriger Burgenländer geht damit im Sommer in seine zwölfte Saison beim Hauptstadt-Club: "Union ist für mich längst mehr als ein Verein"

Kapitän Christopher Trimmel hat seinen Vertrag mit dem 1. FC Union Berlin um ein weiteres Jahr verlängert.

Unter dem Jubel von rund 4.000 Vereinsmitgliedern unterzeichnete der 38-jährige Burgenländer am Dienstag den neuen Kontrakt bei der Feier zum 60. Club-Geburtstag im Partyzelt am Stadion an der Alten Försterei.

Sein zwölftes Jahr bei den Eisernen 

Trimmel geht somit in der kommenden Spielzeit in sein zwölftes Jahr bei den Eisernen. Längst ist der rechte Außenverteidiger eine Legende beim Berliner Fußball-Bundesligisten, auch wenn er sich zuletzt seinen Platz im Team hart erkämpfen musste. In dieser Saison kam Trimmel immerhin in 16 von 18 Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Bei der 60-Jahr-Feier wurde Trimmel auch in die Legenden-Elf des Clubs berufen.

Verantwortung übernommen 

"Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert", sagte Unions Geschäftsführer Horst Heldt.

Christopher Trimmel
© Union Berlin

"Ich habe hier unglaublich viel erlebt, bin als Spieler und als Mensch gewachsen und durfte Teil einer Entwicklung dieses Clubs sein, die so wohl niemand erwartet hätte. Union ist für mich längst mehr als ein Verein, es ist ein Ort geworden, an dem ich mich zu Hause fühle und an dem ich weiterhin alles geben möchte", sagte Trimmel.

