Die 5 größten Trends von der Copenhagen Fashion Week

Die Copenhagen Fashion Week ist gestartet und die Streetstyles liefern bereits einen klaren Ausblick auf die Trends, die uns 2026 begleiten werden.

Nach der Men’s Fashion Week und Haute Couture Week ist es jetzt offiziell wieder soweit: Die Copenhagen Fashion Week hat die Modesaison eröffnet. Und wie wir wissen, sind es nicht nur die Runways, die Trends setzen, denn vor allem die Streetstyles der Dän:innen sind jedes Jahr wie ein Blick in die modische Glaskugel. Wir haben uns durch den Instagram-Dschungel gescrollt und die fünf größten Trends gesammelt, damit Sie es nicht tun müssen.

1. Kopfschmuck is back: It’s all about the headpiece

It is all about the details. Und die finden sich diese Saison ganz klar auf unserem Kopf wieder. Hüte, Hauben, Baskenmützen, Paperboy Hats, Balaklavas oder Netzhauben - alles ist erlaubt, Hauptsache, der Look endet nicht am Haaransatz. Besonders cute: Viele stylen ihre Hüte jetzt sogar mit Broschen. Marie Antoinette hätte diesen Trend geliebt.

Headpieces 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

2. Die Krawatte hat sich emanzipiert

Die Krawatte hat sich nachts heimlich aus der Männerschublade geschlichen und fühlt sich in unseren Kleiderschränken offensichtlich sehr wohl. Auf den Straßen von Kopenhagen gehört sie inzwischen fix zum Styling-Repertoire. Ob über Blusen, Kleidern oder T-Shirts: Die Krawatte ist nicht mehr Business, sie ist Attitude. Corporate core, aber make it fashion.

Krawatten Parade 1/2

2/2 © Getty Images

3. Umgebundene Pullover, praktisch war noch nie so cool

Früher war der umgebundene Pulli ein reines „Ich-bin-lieber-vorbereitet“-Ding. Heute ist er ein Styling-Statement. Über Mäntel, Lederjacken oder Blazern getragen, wird der zweite Pullover plötzlich zum Key-Piece. Mehr Lagen, mehr Textur, mehr Look. Practical fashion at its finest.

Umgebunden 1/2

2/2

4. Zebra-Prints, willkommen im Fashion-Zoo

Wir hatten Leo. Wir hatten Kuh. Wir hatten Reh. Und jetzt galoppiert das Zebra auf die Streetstyles. Der schwarz-weiße Print wirkt grafischer, cleaner und irgendwie frischer als seine animalischen Vorgänger. Wenn das so weitergeht, können wir bald „Zoomania“ im Kleiderschrank nachspielen.

Zebramania 1/2

2/2

5. Gürtel, aber bitte in Mehrzahl

Ein Gürtel ist gut. Zwei sind besser. Drei sind ein Statement. In Kopenhagen wird gerade alles gegurtet, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Schmal über breit, Leder über Stoff, hoch auf Taille oder tief auf der Hüfte, Gürtel werden gelayert, gestapelt und kombiniert. Das Motto 2026 zeichnet sich jetzt schon ab: Mehr ist mehr. Und weniger ist… letztes Jahr.

Schichtprinzip 1/3

2/3

3/3 © Getty Images © Getty Images

Die Streetstyles der Copenhagen Fashion Week machen eines sehr klar: 2026 wird ein Jahr der Details, der Accessoires und des bewussten Stylings. Nichts wirkt zufällig, alles ist Teil des Looks. Oder wie man auf TikTok sagen würde: It’s not an outfit, it’s a whole personality.