Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

Social Media Trend

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt

Von
15.01.26, 15:20
Teilen

Alle reden davon, dass 2026 fashionmäßig eigentlich 2016 sei, aber was sagen die Runways? Wir haben die großen Labels gecheckt: Von Napoleon-Jacken über Bralettes bis hin zu Statement-Ketten - so viel Retro steckt wirklich in den Fashiontrends 2026. 

Wenn man gerade viel auf Social Media unterwegs ist, könnte man meinen, wir hätten eine Zeitmaschine: Gefühlt jede:r zweite Post behauptet, dass 2026 eigentlich 2016 ist - vor allem wenn es um Modetrends geht. Aber stimmt das wirklich oder ist das nur ein Meme, das sich selbst feedet, weil wir so sehr auf Nostalgie stehen? Wir haben die Runway-Looks der großen Häuser gecheckt, ob sich diese Behauptung wirklich halten lässt. 

2026 ist 2016: Die Modetrends im Check

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

1. Napoleon-Jacken & Old World Uniforms 

Dieser Trend ist auf jeden Fall zurück. Dior lässt die militärischen Details à la John Galliano wieder aufleben. Schulterpolster, Goldknöpfe, dramatische Silhouetten - definitiv ein Throwback zu opulenten Zeiten.

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images
 

2. Bralettes

Ganz ehrlich: Sie sind zurück. Chanel, Prada und Dolce & Gabbana zeigen, dass das kleine Top wieder ein Hauptakteur wird. Minimalistischer, aber definitiv präsent. 

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

3. Statement-Ketten

Chunky, laut und überlang - ja, das ist zurück. Chanel, Gucci, Dolce und Vivienne Westwood bringen die massiven Ketten auf die Runways. Ein bisschen mehr Drama, bitte! 

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

4. Grüne Parka-Jacket

Nicht ganz wie 2016, aber eine moderne Variante gab es bei Chloé und Victoria Beckham. Also: Jaein – inspiriert ja, genau wie damals? Nicht ganz. 

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

5. Skinny Jeans

Falschmeldungen incoming! Skinny Jeans sind nicht zurück. Stattdessen sehen wir mehr straight Cuts bei Dior, Chloé und Balenciaga. Schmal, aber nicht eng wie damals.

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

6. Schulterfreie Oberteile & Kleider

Definitiv ein Comeback! Loewe und Balenciaga zeigen, dass die Off-Shoulder-Styles immer noch sexy und elegant funktionieren.

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

7. Paper Boy Hats

Nur im Streetstyle bei der Copenhagen Fashion Week gesichtet, auf den Runways eher Fehlanzeige. Social Media liebt den Look trotzdem - vielleicht packen wir unseren alten wieder aus? 

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

8. Nieten

Ein Hauch von 2016, ja. Bei Miu Miu sieht man dezente Nieten-Details - weniger Punk, mehr modern. 

Fashion Trends: Ist 2026 wirklich 2016? Wir haben die Runways gecheckt
© Getty Images

 

2026 ist nicht 2016, aber wir holen uns die besten Bits zurück. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Modernisierung, fertig ist der Mix, den Social Media gerade so sehr liebt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

