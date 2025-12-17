Must-haves! Diese Modetrends prägten 2025 – und begleiten uns auch 2026

Von Mocha Mousse bis Polka Dots: Wir verraten die Farben, Muster und Silhouetten, die die letzten zwölf Monate bestimmt haben – und die wir auch im kommenden Jahr nicht loslassen wollen.

Während sich das Modejahr langsam verabschiedet, beginnt für Trend-Analyst:innen erst die wirklich spannende Phase. Denn jetzt zeigt sich, welche Fashion-Trends uns auch 2026 erhalten bleiben – jenseits von Runway-Momenten und TikTok-Hypes. Einen datenbasierten Blick darauf liefert der Trend Rewind 2025 von Zalando. Für den Trendreport wurden die Einkaufs- und Suchgewohnheiten, Klickraten und Produktpräferenzen von über 52 Millionen Kund:innen in ganz Europa ausgewertet. Das Ergebnis: ein überraschend klares Bild davon, welche Trends Alltagstauglichkeit beweisen und sich einen festen Platz in unseren Garderoben sichern.

Die Top-Modetrends des Jahres

Ob neue Lieblingsfarben, unerwartete Muster oder Silhouetten, die wir plötzlich überall sehen: Diese acht Modetrends prägten 2025 und begleiten uns auch 2026.

1. Mocha Mousse: Die Farbe des Jahres

© Zalando

Spitzenwert des Trends: Jänner

Ob auf den Laufstegen oder im Streetstyle - die Pantone-Farbe des Jahres war 2025 omnipräsent. Auf Zalando stiegen die Suchanfragen nach dem Trend ab Jänner um mehr als 5.000% an.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Mocha Mousse ist mehr als nur eine zeitlose Farbe. Sie symbolisiert die „kleinen Freuden des Lebens“: einen entspannten Start in den Morgen, dampfenden Kaffee und die bewusste Rückkehr zur Einfachheit im Alltag.

2. Taschenanhänger: Ausdruck purer Individualität

© Zalando

Spitzenwert des Trends: August

Der Trend aus 2024, hat sich 2025 nicht nur gehalten, sondern auch für das nächste Jahr fest etabliert: „Bag Charms“. Von verspielten Monster-Anhängern über bunte Schlüsselketten bis hin zu edlen Metallakzenten oder an den Griff geknoteten Seidenschals – die Devise lautet, je individueller desto besser.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Der Labubu-Hype war erst der Anfang! Taschenanhänger sind das Accessoire der Wahl, um dem eigenen Look eine persönliche Note zu verleihen.

3. Boho Chic: Modische Rebellion

© Zalando

Spitzenwert des Trends: April

Wer bei Boho Chic nur an sommerliche Festival-Looks denkt, unterschätzt diesen Trend gewaltig. Der Beweis: Die höchste Nachfrage verzeichnete Zalando bereits im April, weit vor der Festivalsaison. Der Boho Chic 2025 hat sich von seinen historischen Wurzeln der französischen Bohème zu einer durchdachten, eleganten Ästhetik weiterentwickelt. Er vereint die Seele der 70er-Jahre mit dem Selbstbewusstsein der 2000er und dem Werteverständnis der Gen Z.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Individualismus steht im Vordergrund, oft ergänzt durch subtile Akzente wie dezenten Schmuck.

4. Low-Profile-Sneaker

© Zalando

Spitzenwert des Trends: August

Der Low-Profile-Sneaker hat sich im Jahr 2025 still und leise ins Rampenlicht geschlichen. Nachdem chunky Sohlen und athletischer Bulk die Szene lange dominierten, kehrte die Mode zum schlichten Understatement zurück. Man denke an schlanke Silhouetten, kaum sichtbare Sohlen, klare Linien und butterweiches Leder. Brands haben Tennisklassiker und Siebzigerjahre-Laufschuhe wiederbelebt und sie mit minimalistischer Hardware, Ton-in-Ton-Nähten und unerwartet luxuriösen Farbpaletten aufpoliert. In Kombination mit weiten Hosen, slip-on Röcken oder Bermudas und übergroßen Blazern verleihen diese Sneaker jedem Outfit das gewisse Etwas.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Komfort bleibt unverhandelbar, aber die Eleganz kehrt auf den Asphalt zurück – was beweist, dass das Subtile immer einen Weg findet, sich wieder gut anzufühlen.

5. Polka Dots

© Zalando

Spitzenwert des Trends: August

Polka Dots dominierten das Jahr 2025 mit einem neuen Sinn für Styling und Vielseitigkeit. Designer:innen erfanden das klassische Muster in verspielten Proportionen und unerwarteten Kombinationen neu. Übergroße Punkte mischten sich oft auf durchsichtige Stoffe oder im Mix mit anderen Mustern und Farben für einen surrealen, modernen Look.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Der Trend geht über Vintage-Nostalgie hinaus und entwickelt sich zu einem Statement von Selbstbewusstsein und Ironie. Während Schwarz und Weiß ein zeitloses Grundelement bleiben, bringen lebhafte Farbkombinationen, Farbverläufe und ein durchdachtes Styling frische Energie ins Spiel. Dieses Muster macht Spaß, ist old-school und dennoch unerwartet luxuriös und schafft die perfekte Balance zwischen Retro-Charme und zukunftsweisendem Stil.

6. Spitze

© Zalando

Spitzenwert des Trends: November

Was früher leise „Brautmode“ flüsterte, schrie plötzlich „Street Couture“. Designer:innen wandelten die Romantik des Stoffes in etwas Kühneres und vielfältig Tragbareres um. Auf den Laufstegen wie auf den Straßen statt nur im Ballsaal: Spitze war 2025 überall und wurde mit Jeans, Blazern oder sogar Bomberjacken kombiniert. Ob über Hosen oder unter Knitwear-Pieces, Spitze wurde zum ultimativen Modestatement – romantisch und doch rebellisch, klassisch und doch modern.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Der Look verkörpert die kulturelle Stimmung: einen sanften Gothic- oder Bohème-Stil und die Sehnsucht nach Schönheit, die sich greifbar und echt anfühlt.

7. Wildleder

© Zalando

Spitzenwert des Trends: September

Wildleder erlebte im Jahr 2025 ein raffiniertes Comeback und tauschte sein nostalgisches Cowboy-Image gegen eine elegante, moderne Stimmung. Leichte und technisch behandelte Versionen machten Wildleder nicht nur zu einem festen Bestandteil des Herbstes, sondern auch zu einem frühlingsfreundlichen, regenresistenten und stadttauglichen Material. Die Farbpalette war warm und ruhig: Mushroom, Sand, Cinnamon, Ash und tiefes Oliv, oft Ton-in-Ton gestylt. Bei Wildleder ging es um den subtilen Luxus seiner Haptik.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Wildleder bleibt ein Klassiker und ein Investment-Piece, das nie aus der Mode kommt.

8. Oversize-Blazer

© Zalando

Spitzenwert des Trends: September

Oversize-Blazer waren im Jahr 2025 nicht nur für Power-Dressing-Enthusiast:innen ein Must-have. Der Schnitt wurde lockerer, die Schultern breiter, die Silhouette länger, und die Proportionen spielten zwischen bold und slouchy. Die Blazer boten die Balance aus Kraft und Leichtigkeit und funktionierten zu Slip Kleidern, Bermudas oder gerade geschnittenen Hosen gleichermaßen gut. Neutrale Farben blieben stark, aber auch Farbakzente und glänzende Oberflächen sorgten für einen modernen Twist.

Warum der Trend auch 2026 bleibt: Der Oversize-Blazer entwickelte sich zu einem zeitlosen Statement Piece – selbstbewusst, cool und unendlich anpassungsfähig.