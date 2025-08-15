Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Diese Stars & Influencer lieben Labubu
© Instagram/Paula Senfkorn

Fellmonster-Hype

Diese Stars & Influencer lieben Labubu

Von
15.08.25, 07:10
Teilen

Sie wissen nicht, wer oder was Labubu ist?! Dann wird es höchste Zeit! Das vom Hongkonger Künstler Kasin Lung designte Monster ist das Must-have in diesem Sommer. Nur für Kinder? Von wegen! Madonna, Cher, Rihanna... Sie alle lieben Labubu.

Mütter und Väter sind längst im Bilde: in diesem Sommer geht nichts ohne Labubu! Der Hype um das Plüschtier aus Asien hat bereits seit einiger Zeit Europa erreicht. Mit der Eröffnung eines eigenen Labubu-Stores an nobelster Adresse in der Wiener Innenstadt ist das Monster, so könnte man meinen, am Kultfiguren-Zenit. Doch woher kommt die Puppe, die ein wenig an – eine grimmige Version von – Monchhichi aus den 1970er-Jahren erinnert?  

Berühmt machte Lububu Lisa von Blackpink (106 Mio. Follower). 

Berühmt machte Lububu Lisa von Blackpink (106 Mio. Follower). 

© Instagram

Bereits vor sechs Jahren begann der (La-)Boom 

Erfunden wurde Labubu bereits vor zehn Jahren von dem in Hong Kong geborenen und in den Niederlanden aufgewachsenen Illustrator Kasin Lung, der damit die Hauptfigur seiner Kinderbuch-Serie „The Monsters“ schuf. Wohl nichtsahnend, wie berühmt das Tierchen eines Tages sein würde. Nachdem der chinesische Spielzeughersteller Pop Mart das Monster quasi zum Leben erweckt und dieses ab 2019 in den Vertrieb genommen hatte, ging alles Schlag auf Schlag. 

Lesen Sie auch

Nachgemachte Labubus gibt es bereits viele. Für Fans muss es allerdings das Original von Pop Mart sein.  

Nachgemachte Labubus gibt es bereits viele. Für Fans muss es allerdings das Original von Pop Mart sein.  

© Pop Mart

300 verschiedene Modelle

Das clevere Verkaufsmodell, Labubus in einer Überraschungsbox zu versenden, sodass der Fan nicht weiß, welche der inzwischen rund 300 (!) verschiedenen Designs er bekommt, sorgt bis heute für Furore. Vor allem auch unter Influencer:innen. Eben diese sind auch hauptverantwortlich für den Labubu-Hype, der vor wenigen Monaten auch Europa erreichte.

Rihanna war einer der ersten Superstars, der sich mit Labubu an der „Louis Vuitton-Tasche zeigte. 

Rihanna war einer der ersten Superstars, der sich mit Labubu an der „Louis Vuitton-Tasche zeigte. 

© Getty
 

Auslöserin des Monster-Wahnsinns in Asien war die thailändische Sängerin Lalisa Manobal alias Lisa von Blackpink, die sich 2024 mit einem Labubu-Schlüsselanhänger auf ihrem Social Media-Kanal zeigte. Das Monster ging viral, immer mehr asiatische Stars schmückten ihre Designer Bags mit dem großäugigen Tier – bis schließlich auch US-amerikanische Kolleg:innen auf den Labubu-Zug aufsprangen. 

Madonna outete sich auch schon als Labubu-Fan. 

Madonna outete sich auch schon als Labubu-Fan. 

© Instagram/madonna

Von Rihanna bis Cher: Alle lieben Labubu 

Kim Kardashian, Rihanna, Dua Lipa, David Beckham und inzwischen auch Cher, Madonna und diverse Topmodels bei der Fashion Week in Paris führen ihr Spielzeug stolz aus.

Kathy Hilton trägt mehrere (wie es sich gehört) an ihren Bags. 

Kathy Hilton trägt mehrere (wie es sich gehört) an ihren Bags. 

© Getty

In Deutschland gilt Influencerin Paula Senfkorn dank ihrer kultigen Unboxing-Reels als Labubu-Queen. 

Paula Senfkorn brachte den Trend aus Thailand nach Deutschland und heißt seither „Labubu-Queen“.  

Paula Senfkorn brachte den Trend aus Thailand nach Deutschland und heißt seither „Labubu-Queen“.  

© Instagram/paulasenfkorn

Das Fellmonster als Cash-Cow 

Als Cash-Cow kann man die Figur für Pop Mart durchaus bezeichnen. Das Trendteil spielte dem Unternehmen allein in der ersten Jahreshälfte 2024 einen Umsatz von rund 870 Millionen US-Dollar ein. Während einfache Blind Box-Editionen regulär zwar nur zwischen 20 und 40 US-Dollar kosten, sind die Originale heute weit mehr wert, da die meisten echten Labubus derzeit ausverkauft sind. 

Genau 9 Zähne, das silbernen Pop Mart-Hologramm, QR-Code auf der Box und Seriennummer muss er haben.

Genau 9 Zähne, das silbernen Pop Mart-Hologramm, QR-Code auf der Box und Seriennummer muss er haben.

© Pop Mart

Das bisher teuerste Monster kostete 150.000 Dollar! 

Und so werden die Figuren über willhaben & Co. um ein Vielfaches gehandelt. Das teuerste Monster – eine lebensgroße Version in Mint-Grün – wurde gar um 150.000 US-Dollar verkauft! Und im deutschen Ingolstadt alarmierte kürzlich ein 12-Jähriger den Polizeinotruf, weil ihm sein Labubu auf offener Straße aus der Hand gerissen und gestohlen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ganz schön (la)gaga, der Labubu-Hype...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden