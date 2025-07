Mega-Aufreger: Beckham-Tochter Harper Seven mit 20.000-Euro-Tasche gesichtet

Während andere 14-Jährige auf Bubble-Tea und TikTok-Trends setzen, trägt die Tochter von Victoria und Daivd Beckham eine Designer-Handtasche um 20.000 Euro – und löst damit fast einen Shitstorm aus.

Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Harper Seven, die jüngste im Beckham-Bunde, ist mindestens genauso „posh“ wie Mama Victoria. Die 14-Jährige ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr in der Fashion-Welt. Ob bei der Pariser Fashion Week oder in der Front Row von New York – Harper sitzt oft in der ersten Reihe und präsentiert ihre stylischen Looks. Doch ihr neuestes Outfit aus den Sommerferien in Saint-Tropez sorgt jetzt besonders für Gesprächsstoff.

© Getty Images

Harper Seven trägt Tasche um 20.000 Euro

Auf Instagram teilt Bruder Romeo Beckham ein Urlaubsfoto von einem gemeinsamen Bootstrip. Romeo posiert im gelben Brasilien-Trikot. Harper hingegen setzt modisch noch eins drauf: Sie trägt ein schulterfreies Top mit blauem Muster der italienischen Luxusmarke Pucci (Preis: irgendwo zwischen schick und schwindelerregend), kombiniert mit einem weißen Low-Waist-Rock und einer „Mini Kelly“ von Hermès. Kostenpunkt? Rund 20.000 Euro. Fast schon ein Schnäppchen, wenn man Harper Seven heißt.

Internet tobt

Während ihre Mama vermutlich stolz applaudiert, reagieren die Follower weniger begeistert. Im Netz fragen sich viele Fans, ob das noch süß oder schon komplett überzogen ist.

Ob die sündhaft teure Tasche wirklich Harper selbst gehört oder ob sie sich bei Mama Victoria an der Hermès-Garderobe bedient hat wurde inzwischen offiziell geklärt. Victoria kommentierte unter dem Instagram-Foto: „Diese Tasche kommt mir sehr bekannt vor Harper“, und bestätigte damit: Die Luxus-Bag ist geliehen, und zwar direkt aus Mamas Kleiderschrank.

Hoffentlich wurde sie nur nicht nass! Denn bei 20.000 Euro darf höchstens der Champagner spritzen, aber bitte nicht das Meerwasser.