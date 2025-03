Paris Fashion Week: Louis Vuitton zeigt Glamour, Stars & eine Reise durch die Modewelt

Die Paris Fashion Week neigt sich dem Ende zu, doch ein Highlight durfte nicht fehlen: die spektakuläre Show von Louis Vuitton. Neben einer atemberaubenden Kollektion sorgten auch die hochkarätigen Gäste für Glamour – So stylish, dass sie direkt selbst über den Catwalk hätten flanieren können.

Louis Vuitton zeigte am Montag bei seiner Herbst-/Winter-Show während der Paris Fashion Week jede Menge Starpower. Die Prêt-à-porter-Kollektion des Designers Nicolas Ghesquiere fand in der Nähe des historischen Bahnhofs Gare du Nord statt und in der ersten Reihe saßen Stars aus Hollywood, Bollywood und der ganzen Welt, die die einzigartige Kollektion aus nächster Nähe betrachteten.

Louis Vuitton: Modische Hommage an das Reisen

Statt im gewohnten Rahmen des Louvre-Museums fand die Show am Montagabend an einem besonderen Ort statt. In unmittelbarer Nähe des Gare du Nord präsentierte Kreativdirektor Nicolas Ghesquière seine Herbst/Winter-Kollektion in einem historischen Gebäude von 1845 – der ehemaligen Zentrale einer Eisenbahngesellschaft. Passender hätte die Kulisse kaum sein können, denn das Thema der Kollektion war eine Hommage an das goldene Zeitalter des Bahnreisens.

Louis Vuitton Herbst/Winter 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Models auf dem Laufsteg verwandelten sich zu stilvollen Reisenden, Detektiven in eleganten Trenchcoats oder Partygirls, die noch schnell ihren letzten Zug erwischen wollten. Ergänzt wurde die Kollektion durch sportliche Akzente wie Kapuzenjacken mit Reißverschlusstaschen und weite Silhouetten, die an die Dynamik und Romantik des Reisens erinnerten. Besonders beeindruckend: lange, geschwungene Mäntel aus fließender Wolle, maßgeschneiderte Anzüge mit soften Lederdetails und Seidenschals, die den Look abrundeten.

Stars zwischen Laufsteg und Front Row

Doch nicht nur die Mode war ein Hingucker – auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen. Neben Frankreichs First Lady Brigitte Macron versammelten sich auch Emma Stone, Ana de Armas, Chloë Grace Moretz, Sophie Turner und viele weitere Stars in der ersten Reihe.

Stars bei Louis Vuitton 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

In der Front Row trafen Fashion-Ikonen aufeinander: Bollywood-Star Deepika Padukone, die als erste Inderin zur Louis Vuitton-Botschafterin ernannt wurde, teilte sich die erste Reihe mit Blackpink-Mitglied Lisa, die mit ihrer Rolle in The White Lotus gerade für Aufsehen sorgt.

Doch ein Star fehlt

Ein Name fehlte allerdings überraschenderweise auf der Gästeliste: Zendaya. Obwohl die Schauspielerin zuletzt das Gesicht der Murakami-Kampagne von Louis Vuitton war und auf zahlreichen Red Carpets in maßgeschneiderten LV-Kreationen glänzte, ließ sie die Show sausen. Grund dafür war wohl ihr voller Terminkalender – so verpasste sie nicht nur die Paris Fashion Week, sondern auch die Oscar-Verleihung 2025.