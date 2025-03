× 2025 wird es wild! Leopardenmuster erobern die Paris Fashion Week

Die Paris Fashion Week zeigt sich 2025 von ihrer wildesten Seite. Die Looks am Laufsteg und der Stars beweisen, dass es dieses Jahr tierisch zugeht. Leopardenmuster sind zurück – und das mehr denn je.

Die einen lieben es, die anderen hassen es. Doch Fakt ist: 2025 kommt niemand mehr an Leopardenmuster vorbei. Die Pariser Modewoche hat es offiziell gemacht – Animal Prints sind das neue Must-have! Minimalismus? Schnee von gestern. Jetzt heißt es: Mut zur Wildheit. Stars und Designer zeigen, wie der Leo-Look sein großes Comeback feiert und zum heißesten Trend des Jahres wird.

Leopardenmuster: Das große Laufsteg-Comeback

Leopardenmuster ist eine dieser Modeerscheinungen, die niemals wirklich verschwinden, aber immer wieder in neuer Form zurückkehren. Während der Hype um das Muster Mitte der 2010er-Jahre seinen Höhepunkt erreichte, war es in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund gerückt. Doch jetzt ist der wilde Print wieder da – und er zeigt sich vielseitiger denn je.

Besonders Luxus-Labels wie Duran Lantink und Valentino setzen auf den auffälligen Look. Duran Lantink überraschte bei der Paris Fashion Week 2025 mit einer Kombination verschiedenster Animal Prints – von Leoparden- über Zebra- bis hin zu Schlangen- und Kuhmustern, oft sogar in einem einzigen Outfit. Auch Valentino brachte den Trend zurück auf den Laufsteg. Unter der kreativen Leitung von Alessandro Michele zeigte das Label opulente Kreationen, die ganz unter dem Motto „Mehr ist mehr“ standen.



Stars lieben den Leo-Look

Nicht nur auf den Laufstegen war das Muster zu sehen – auch die Stars in der Front Row griffen begeistert zum Animal Print. Lila Moss setzte bei einem Event im Rahmen der Pariser Modewoche auf einen echten Hingucker-Look. Sie kombinierte eine auffällige Leo-Jacke mit einer transparenten Spitzebluse und einer knappen Ledershorts und verband damit gleich zwei große Trends der Saison.

Auch Doja Cat ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und erschien bei der Balmain-Show in einem spektakulären Leopardenkleid, das alle Blicke auf sich zog.

So tragen Sie Leopardenmuster mit Stil

Der wilde Print entfaltet seine volle Wirkung, wenn er bewusst kombiniert wird. Am besten gelingt das, indem man Leopardenmuster als eine Art neutrale Basis betrachtet. Eine Leo-Jacke in Kombination mit einem schlichten weißen T-Shirt, einer edlen Kunstpelzjacke und dezenten Accessoires sorgt für einen stilvollen Look, der nicht überladen wirkt.

Besonders wichtig ist die Wahl der Materialien. Hochwertige Stoffe wie Seide, Cord oder Baumwolle lassen Animal-Prints edler erscheinen und verhindern einen übertriebenen Look. Statt auf billige Stretch-Materialien zu setzen, lohnt es sich, in einzelne, gut verarbeitete Pieces zu investieren.

Auch die richtige Musterung spielt eine entscheidende Rolle. Ein Leopardenmuster, das mit unterschiedlichen Größen spielt, wirkt oft eleganter als ein durchgehender Allover-Print in einer einheitlichen Struktur.