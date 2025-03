× Wrong Coat Theory: Warum jetzt alle hässliche Mäntel tragen

Mailand Fashion Week 2025: Fendis Jubiläumsshow wird zum Star-Magneten Am zweiten Tag der Mailänder Fashion Week wurde klar: Fendi spielt in seiner eigenen Liga. Zum 100-jährigen Jubiläum ließ das Luxuslabel nicht nur Modeherzen höherschlagen, sondern verwandelte die Show auch in ein absolutes Star-Spektakel.