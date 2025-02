Erst auf der Zunge, jetzt im Kleiderschrank: Dubaischokolade war monatelang der Food-Hype schlechthin – doch offenbar haben die Designer:innen ein bisschen zu viel davon genascht. Das Ergebnis? Statt zum Dessert serviert die Modewelt sie jetzt als Fashion-Trend.

Es gab eine Zeit – und die ist noch gar nicht so lange her – da war Dubaischokolade das absolute Must-have für alle, die sich auf Social Media gerne mit luxuriösen Leckereien schmückten. Monatelang hielt der Hype an: edel verpackt, mit Gold verziert, sündhaft teuer – und mindestens genauso fotogen wie genussvoll. Doch dann ließ die Begeisterung langsam nach. Das letzte Stück der Schokolade war gegessen, der Trend schien vorbei.

Oder etwa nicht? Denn jetzt feiert Dubaischokolade ein unerwartetes Comeback – nicht mehr in der Snackbox, sondern auf den Laufstegen. Man könnte fast meinen, Acne, Miu Miu, Burberry und Victoria Beckham hätten ein wenig zu tief in die Dubaischokolade gegriffen, sodass sie so die Muse sanft geküsst hat. Anders lässt es sich kaum erklären, dass (Dubaischokoladen-)Grün ein DER Trendfarbe des Jahres 2025 ist.

Dubaischokolade: Und einfach so wurde der Food-Hype zum Fashion-Trend 2025

Statt auf der Zunge schmilzt Dubaischokolade jetzt direkt ins Fashion-Herz. Kleider, Taschen, Mäntel, ja sogar Schuhe leuchten in diesem satten, eleganten Grün – irgendwo zwischen Pistazie, Olivenöl und luxuriösem Matcha. Eine Farbe, die sowohl edel als auch zurückhaltend wirkt. Nicht zu grell, nicht zu blass – genau die richtige Mischung für alle, die Trends lieben, ohne gleich wie ein wandelndes Moodboard auszusehen.

Ob die Designer wirklich zu viel genascht haben? Vielleicht. Vielleicht war es auch einfach an der Zeit, dass sich ein Food-Trend auf ungewohnte Weise weiterentwickelt. Sicher ist: Die süße Versuchung von gestern ist der modische Leckerbissen von heute.

Süß, aber ohne Kalorien

Die gute Nachricht: Diese Art von Dubaischokolade hinterlässt keine Spuren auf den Hüften. Die schlechte? Sie könnte trotzdem teuer werden. Aber Mode ist eben manchmal wie eine edle Praline – ein kleiner Luxus, dem man einfach nicht widerstehen kann.