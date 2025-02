× Berlinale 2025: Große Roben auf dem roten Teppich

Vom 13. Februar bis 23. Februar regiert der Glamour in Berlin. Die 75. Internationalen Filmfestspiele locken nicht nur zahlreiche deutsche Prominente, sondern auch Hollywood-Stars an, die im Blitzlichtgewitter um die Wette strahlen.

Die Berlinale 2025 ist in vollem Gange und verteidigt ihren Status als drittgrößtes Filmfestival der Welt – nach Cannes und Venedig. Mit 240 gezeigten Filmen und 19 Produktionen im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären steht das Kino im Mittelpunkt. Doch nicht nur die Filme erregten Aufmerksamkeit, auch die Looks am roten Teppich boten so einige Highlights. Trotz frostiger Temperaturen präsentierten sich die Stars in spektakulären Roben – und setzten dabei auch politische Statements.

Wow-Auftritt von Tilda Swinton

© Getty Images ×

Ein Höhepunkt der Eröffnungsfeier war der Auftritt von Leinwand-Ikone Tilda Swinton. Die britische Schauspielerin schritt in einem bodenlangen, dunkelblauen Mantelkleid von Chanel über den roten Teppich – stilvoll, schlicht und doch beeindruckend. Während der Zeremonie wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet.

Luisa Neubauer nutzt den roten Teppich für politisches Statement

© Getty Images ×

Die Aktivistin Luisa Neubauer nutzte den Red Carpet für eine starke Botschaft. Ihr provokantes Kleid sorgte für Gesprächsstoff: Auf der Vorderseite prangte die Aufschrift „Donald & Alice & Elon & Friedrich?“, während auf der Rückseite die Worte „Democracy dies in daylight!“ („Die Demokratie stirbt bei Tageslicht!“) zu lesen waren.

Glamour pur am roten Teppich

Auf dem roten Teppich der Berlinale tummelten sich auch viele weitere Stars, die für glanzvolle Momente sorgten. Toni Garrn verzauberte in einem knöchellangen Kleid aus zarter rosafarbener Seide mit passendem Cape – ein eleganter Auftritt in der Trendfarbe Puderrosa. Auch Schauspielerin Emilia Schüle setzte den angesagten Farbton und kombinierte ihr elegantes Kleid von Gucci mit verführerischer Spitzenunterwäsche.

Jella Haase bewies modisches Gespür in einem oversized Anzug von Emporio Armani – ein stilvoller Mix aus Eleganz und Coolness. Matthias Schweighöfer posierte zeitweise allein für die Fotografen, während seine Freundin Ruby O. Fee ebenfalls über den roten Teppich schritt.

Ein weiteres Highlight des Abends war die Rückkehr von Regisseur Tom Tykwer, der mit Das Licht seinen ersten Film seit neun Jahren präsentierte.