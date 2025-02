Leni Klum versext die New York Fashion Week

Am letzten Tag der New York Fashion Week wurde Leni Klum zum Hingucker.

Bei der Modenschau von Michael Kors in New York versammelten sich zahlreiche Stars in der Front Row. Zwischen zahlreichen Schauspielerinnen, Topmodels und It-Girls zog vor allem eine junge Frau alle Blicke auf sich: Leni Klum. Mit ihrem Hingucker-Look sorgte sie mal wieder für ordentlich Gesprächsstoff.

Leni Klum: Sexy in Spitze

© Getty Images ×

Die 20-jährige Model-Tochter von Heidi Klum setzte auf einen romantischen Look in Beige. Sie kombinierte einen eleganten A-Linien-Spitzenrock mit einem Bustier-Top, das nicht nur ihren definierten Bauch, sondern vor allem ihr Dekolleté gekonnt in Szene setzte.

© Getty Images ×

Passend dazu wählte Leni karamellfarbene Peeptoe-Heels und eine dezente, kleine Tasche. Auf Schmuck verzichtete sie bewusst, um den Fokus nicht von ihrem stilvollen Outfit abzulenken. Ihre Haare stylte sie cool und modern in einen sleek Bun, aus dem sich nur eine sanfte Locke löste.

Star-Styles in der Front Row

© Getty Images ×

Auch Rachel Zegler, Nicole Scherzinger und Lea Michele setzten auf tief ausgeschnittene Looks, während sich Suki Waterhouse für ein knappes schwarzes Ensemble entschied.