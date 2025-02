New York Fashion Week 2025: Deshalb redet niemand über die Modewoche!

Die New York Fashion Week ist fast vorbei – haben Sie etwas davon mitbekommen? Wenn überhaupt, wurde nur über Marc Jacobs und Calvin Klein gesprochen. Ansonsten wurde das einstige Mode-Highlight von anderen Events überschattet. Woran liegt es, dass die NYFW kaum noch jemand interessiert?

Haben Sie die New York Fashion Week verfolgt? Nein? Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Schon bei der Recherche zu diesem Artikel wurde schnell klar: Es gibt kaum Berichterstattung über die NYFW. Früher war das Event das Epizentrum der Modewelt – heute jedoch scheinen nur wenige das Event intensiv zu verfolgen. Es stellt sich die Frage: Warum kümmert sich eigentlich niemand mehr um die New York Fashion Week?

Bereits am Freitag fand die Calvin Klein Show mit Kendall Jenner statt. Die einzige Show, die wirklich noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war die von Marc Jacobs an Day 1. Ansonsten wurde die Fashion Week in New York überschattet von den Critics Choice Awards, dem Super Bowl und Wochen zuvor der Haute Couture Fashion Week.

New York Fashion Week: Verliert die Modewoche allmählich an Bedeutung?!

Marc Jacobs sorgte mit seiner Kollektion für einen der wenigen Höhepunkte der diesjährigen NYFW. Die Designs waren eine Hommage an die Avantgarde der 90er-Jahre, kombiniert mit modernen Elementen. Überdimensionale Silhouetten, dramatische Drapierungen und ein starkes Spiel mit Volumen dominierten die Show. Besonders auffällig war sein Einsatz von Kontrasten und futuristischen Formen, die die Modewelt in Staunen versetzten.

Calvin Klein hingegen setzte auf einen klaren, minimalistischen Look, der durch raffinierte Schnitte und hochwertige Materialien überzeugte. Die Show, in der Kendall Jenner auf dem Laufsteg glänzte, war eine Rückkehr zu den klassischen CK-Elementen: cleane Silhouetten, neutrale Farbpaletten und ein moderner, urbaner Chic. Trotz der schlichten Eleganz der Kollektion blieb der große Hype um die Show jedoch aus.

Ein Überangebot an Fashion Weeks

Eine der Hauptursachen für den Bedeutungsverlust der NYFW ist die Demokratisierung der Mode durch soziale Medien. Früher waren Modewochen exklusive Veranstaltungen für Fachleute, Käufer und Redakteure. Heute können Instagram, TikTok und YouTube jedem einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Modefans müssen nicht mehr auf Berichte in Magazinen warten – sie erleben die Shows in Echtzeit und oft ungefiltert. Dies hat dazu geführt, dass der exklusive Reiz und die Mystik der Veranstaltung nachgelassen haben.

Die NYFW ist längst nicht mehr das einzige Modeevent von Bedeutung. Mailand, Paris und London bieten ebenfalls herausragende Schauen – und diese haben oft mehr Prestige. Zudem gibt es zahlreiche kleinere Modewochen in Städten wie Kopenhagen, Berlin oder Seoul, die neue Impulse setzen und den Giganten der Branche Konkurrenz machen. Dieses Überangebot führt dazu, dass sich die Aufmerksamkeit auf viele verschiedene Events verteilt, anstatt sich auf eine einzige Modewoche zu konzentrieren.

Die Fashion Weeks und Social Media

Mode interessiert nach wie vor viele Menschen – aber anders als früher. Ohne den großen Social-Media-Boom bekommt kaum jemand etwas davon mit. Während die Fashion Shows früher für Aufmerksamkeit sorgten, scheint heute vieles unterzugehen. Viele Labels setzen verstärkt auf gerade Linien, Zurückhaltung und Balance – eine Ästhetik, die weniger spektakulär wirkt. Ausnahmen gibt es wenige: Christian Siriano, oft als „Overdesigning-Champion“ bezeichnet (was nicht zwangsläufig negativ sein muss), setzt auf dramatische Entwürfe, während Christopher Cowans Looks stark an Moschino unter Jeremy Scott erinnern. Doch auch darüber wurde kaum berichtet, was zeigt, wie sehr die Aufmerksamkeit für die NYFW geschrumpft ist.

Die Zukunft der New York Fashion Week

Ganz abschreiben sollte man die New York Fashion Week dennoch nicht. Sie bleibt eine wichtige Plattform für aufstrebende Designer und bietet Marken die Möglichkeit, kreative Statements zu setzen. Doch wenn das so weitergeht, muss sie sich neu erfinden. Die goldene Ära der NYFW mag vorbei sein, doch ob sie sich anpasst oder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, liegt an ihrer Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen. Die Modewelt dreht sich weiter – mit oder ohne New York Fashion Week.